Desestimado un nuevo recurso contra el encarcelamiento del expresidente peruano Pedro Castillo

El juez supremo peruano Juan Carlos Checkley ha desestimado este sábado el recurso presentado por la defensa del expresidente Pedro Castillo contra la medida de prisión preventiva dictada para un plazo de 18 meses mientras se investiga los delitos de rebelión y conspiración de los que se le acusa y por los que fue depuesto. El Juzgado Supremo ha declarado infundada la petición de revisión y posteriormente la decisión ha sido confirmada por la Corte Suprema de Justicia, por lo que Castillo continuará preso en la cárcel de Barbadillo, informa el diario peruano 'La República'. La defensa de Castillo pidió la libertad para su defendido afirmando que no cometió un golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022. "Llevo un año injustamente detenido", dijo el expresidente. Además resaltó la intervención de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en su encarcelamiento. "La líder de una presunta organización criminal estuvo sustentando mi prisión y mi vacancia", alegó. El 7 de diciembre del 2022 Castillo anunció el cierre del Congreso y nuevas reformas en el sistema judicial. Asimismo, pidió a la Policía la intervención del Congreso y la detención de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Sin embargo, según la defensa, Castillo no llegó a cometer el delito de rebelión debido a que no se alzó en armas. Asimismo, expuso que no existe peligro de fuga, puesto que el ahora investigado no trató de salir del país.