De Paul: "El esfuerzo del equipo es para admirar"

Madrid, 23 dic (EFE).- Rodrigo de Paul, centrocampista del Atlético de Madrid, destacó este sábado, tras el triunfo por 1-0 contra el Sevilla, el "esfuerzo para admirar" del equipo, que sostuvo la ventaja en inferioridad numérica por la expulsión de Caglar Soyuncu, de la que señaló que son "cosas del fútbol", antes de elogiar "cómo trabaja" el internacional turco.

"Puede pasar. Es fútbol. Lo importante es que el equipo ha redoblado el esfuerzo y sacando algún centro no se notó ese hombre más que tenían ellos. Y ese es el valor que hay que darle al triunfo. No es fácil, fin de año, después de tantos partidos y el esfuerzo que hizo el equipo es para admirar", valoró en declaraciones a 'Dazn'.

"Siempre es importante para nosotros que no nos hagan goles y también nos vamos contentos por eso. Para nosotros era un partido sumamente importante, porque los demás no juegan, no suman y nosotros poder acortar distancias antes de estos tres o cuatro días de descanso era fundamental", añadió.

De la expulsión de Soyuncu, De Paul expresó: "Lo que le pasó hoy al turco son cosas del fútbol, pero para nosotros es una alegría el tenerlo en el vestuario, verlo cómo trabaja, cómo contagia. Desde ya tiene que quedarse muy tranquilo, porque sabemos cómo es". EFE

id-jl/asc