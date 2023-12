Cari Lapique asegura que Nuria González no está enfrentada con los hijos de Fefé

Este viernes tuvo lugar en 'El Qüenco de Pepa' la tradicional comida de Navidad que organiza Pepa Muñoz todos los años para reunir a amigos y seres queridos con los que celebrar esta época navideña. Algunos rostros conocidos de nuestro país se dejaron ver por las inmediaciones, pero sin duda Cari Lapique fue uno de los que más sorprendió al hablar con la prensa. En primer lugar, la Socialité quiso desmentir que su amiga Nuria González tenga algún problema con los hijos de Fernando Fernández Tapias: "Anda ya, ¡qué va!" y, segundos más tarde, nos aseguraba no saber nada acerca de ello: "Ah no sé, que yo sepa". Y es que recordemos que lo último que hemos sabido de este 'enfrentamiento' es que los hijos mayores de Fefé han sido desheredados a favor de su esposa, Nuria González, y sus dos hijos más pequeños por un supuesto maltrato psicológico, una acusación que ahora deberá demostrarse en los tribunales. Lo que sí que nos confirmó es que este año su amiga no acudirá a la tradicional comida en 'El Qüenco de Pepa'... y es que tal y como han afirmado algunos amigos de Nuria, esta se encuentra todavía muy afectada por la muerte de su marido. Minutos más tarde volvíamos a hablar con ella y le preguntábamos por el exitoso documental que Isabel Preysler ha hecho con Disney +... pero lo cierto es que su respuesta nos llamaba la atención porque nos aseguraba que "no" lo había visto porque "no paro de trabajar ahora, no me da tiempo de ver nada". Eso sí, nos confesaba que está deseando verlo cuando tenga un hueco: "Sí".