Autoridades locales denuncian ante la Policía la retirada de una obra original de Banksy en Londres

Autoridades locales han denunciado ante la Policía la retirada de una obra original del artista callejero Banksy en el barrio londinense de Peckham apenas una hora después de constatarse su originalidad y han pedido que les "ayuden a recuperarla". La vicepresidenta del Consejo de Southwark, Jasmine Ali, ha defendido que la obra de arte "no debería haber sido retirada" y ha asegurado que les "gustaría recuperarla para que toda la comunidad pueda disfrutar de la brillante obra de Banksy". La obra en cuestión, una señal de tráfico cubierta con tres aviones que parecen drones militares, fue anunciada en las redes sociales del propio Banksy poco después de las 00.00 horas (hora local) del viernes. Menos de una hora después de que se confirmara que era una obra auténtica de Banksy, testigos presenciaron cómo la obra era retirada. Un hombre allí presente en el momento de la retirada de la obra ha descrito "atónito" cómo un hombre la "golpeaba con las manos". La Policía Metropolitana ha asegurado estar al tanto del incidente y ha explicado que la señal de stop ha sido sustituida para evitar poner en peligro a los usuarios de la carretera.". En las fotos y vídeos del lugar de los hechos aparece un hombre taviado con una chaqueta negra y roja, apoyado en una bicicleta Lime --sujeta por otro hombre-- con un pie en el sillín y el otro en el manillar. Imágenes inmediatamente posteriores muestran al hombre de negro y rojo corriendo delante de una furgoneta blanca con la señal de stop tras haberla quitado. Esta no es la primera vez que sucede algo así con una de los trabajos del artista callejero. El día de San Valentín de este año, apareció un mural de 3,8 toneladas llamado 'Valentine's Day Mascara' en el lateral de una casa de Margate, Kent, y fue desmontado unas horas más tarde después de que Banksy compartiera una serie de fotos del mismo en Internet. El mural representaba a un ama de casa de los años 50 vestida con un delantal y guantes amarillos de fregar con un ojo hinchado y a la que le faltaba un diente, arrojando a un hombre a un congelador. En septiembre, el mural se colocó en el vestíbulo de la exposición The Art Of Banksy, en Regent Street, en el centro de Londres, donde puede visitarse actualmente de forma gratuita. La exposición incluye obras como 'Girl With Balloon', 'Flower Thrower' o 'Rude Copper', así como otros creaciones más recientes en las que el artista reconocen la guerra en curso en Ucrania.