Ana Obregón, discreta a la hora de hablar de las Navidades

Después de vivir el fin de semana pasado uno de los eventos familiares más importantes para ella, el bautizo de su nieta, Ana Sandra Lequio, Ana Obregón se ha dejado ver ante las cámaras, pero ha evitado desvelar cómo celebrará estas Navidades, las primera acompañada por la hija del recordado Aless Lequio. Seria, con gafas de sol y sin querer bajar la ventanilla del coche, la presentadora de televisión hizo un reportaje fotográfico acompañado por una entrevista para la Revista ¡HOLA! el día del bautizo de Ana Sandra y aseguraba que estas Navidades las pasará metida en la cama con su bebé. Atrás quedaron los últimos años en los que la actriz no tenía fuerzas para sonreír y mucho menos para celebrar nada después de la muerte de su hijo, sin embargo, este año es diferente gracias a la llegada de Anita. Eso sí, la presentadora de televisión quiere seguir teniendo un perfil bajo y vivir estas fechas de una manera íntima... por eso, esta actitud que nos encontrábamos hace unos días de no hablar con la prensa sobre cómo se presentan estas Navidades. Su nombre ha sonado con fuerza esta semana debido a las declaraciones que le dedica al padre de su hijo, Alessandro Lequio, en la revista anteriormente citada al asegurar que se tomó como un desprecio que no fuera al bautizo de su nieta... pero lo cierto es que ninguna polémica puede ya con Obregón.