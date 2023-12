Yihad Islámica afirma que las mujeres y ancianos israelíes que continúan retenidos son o fueron militares

El subsecretario general de Yihad Islámica, Mohamed al Hindi, ha afirmado este jueves que las mujeres y ancianos israelíes que continúan retenidos por las milicias palestinas han sido en algún momento parte del Ejército de Israel. Al Hindi ha explicado en una entrevista a la televisión libanesa Al Mayadín que la negativa a entregar a estos rehenes se debe a que no los consideran como tal, ya que habrían servido o sirven en la actualidad en las Fuerzas Armadas de Israel. Con esta razón, el subsecretario de la milicia ha recordado que no completarán un acuerdo de intercambio de rehenes sin antes pactar un alto el fuego en la Franja de Gaza que incluya la retirada de los militares israelíes, que con sus ataques han matado a más de 20.000 palestinos. En este sentido, ha afirmado que esta guerra, que ha calificado de "fatídica", está dejando "cada vez más claras" las divisiones entre Israel y Occidente, y ha agregado que el conflicto no afecta "solo a Palestina, sino a toda la región". Más de un centenar de rehenes fueron liberados el pasado mes de noviembre a cambio de la puesta en libertad de cientos de prisioneros palestinos durante una tregua de una semana alcanzada entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza. Israel lanzó una ofensiva contra la zona tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 rehenes. Las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista, han cifrado en más de 20.000 los palestinos muertos, a los que se suman otros 300 a manos del Ejército israelí y por ataques de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.