Viernes, 22 de diciembre de 2023 (12.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Viviendas y hospitales siguen sufriendo ataques en Gaza con numerosas víctimas

Jerusalén (EFE).- Los bombardeos israelíes causaron en las últimas horas un alto número de víctimas en Gaza, donde viviendas y hospitales siguen siendo atacados, denunciaron este viernes fuentes palestinas. Al menos 390 personas murieron y 734 resultaron heridas en las últimas 48 horas, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, que actualizó las cifras de fallecidos y heridos después de dos días al haber estado cortadas las comunicaciones en la Franja palestina. Los muertos por la ofensiva militar de Israel alcanzan los 20.057 y 53.320 los heridos, el 70 por ciento niños y mujeres, según un comunicado del ministerio, controlado por el grupo islamista Hamás.

ISRAEL PALESTINA

Israel asegura haber eliminado mandos de Hamás en operaciones selectivas y de inteligencia

Jerusalén (EFE).- El refuerzo de sus unidades en Jan Yunis permitió al Ejército de Israel eliminar a un importante número de supuestos miembros de Hamás en combates en espacios cerrados, destruyó el acceso a docenas de túneles utilizados por el grupo islamista y descubrió "materiales de inteligencia significativos que contribuyeron a aumentar la efectividad de la operación" en esta ciudad del sur de Gaza, considerada un bastión del grupo islamista, según informaron este viernes las fuerzas israelíes. Las fuerzas israelíes intensificaron esta semana sus operaciones en Jan Yunis, al reforzar su artillería con aviación, blindados e infantería, según el comunicado.

ISRAEL PALESTINA

China expresa su oposición a construcción de asentamientos israelíes en tierra palestina

Pekín (EFE).- China expresó hoy su oposición a la construcción de asentamientos por parte de Israel en territorio palestino ocupado, especialmente en la región este de Jerusalén. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China Wang Wenbin trasladó la condena de su país a los intentos israelíes de "modificar unilateralmente el estatus de Jerusalén establecido históricamente" y argumentó que "debe resolverse mediante negociaciones entre las partes involucradas", "basándose en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas".

ISRAEL PALESTINA

Relatora colombiana acusa a Israel de planear una deportación en masa de los gazatíes

Ginebra (EFE).- La relatora de la ONU para los desplazados internos, la colombiana Paula Gaviria, acusó a Israel de "tener el objetivo de deportar en masa a la mayoría de la población civil de Gaza" con sus ataques militares, unidos a interminables órdenes de evacuación en muchos casos contradictorias. "Israel busca alterar permanentemente la composición de la población de Gaza", afirmó la experta de Naciones Unidas en un comunicado en el que señaló que la destrucción de la infraestructura civil en la franja "ha frustrado para los gazatíes desplazados cualquier perspectiva de poder volver a sus casas".

ISRAEL LÍBANO

Israel ataca a Hizbulá en Líbano en respuesta al lanzamiento de proyectiles

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí atacó este viernes posiciones del grupo chií Hizbulá en Líbano en respuesta al lanzamiento de proyectiles desde territorio libanés, en otra jornada de hostilidades en la zona fronteriza entre ambos países. La frontera israelí-libanesa vive su mayor pico de tensión desde la guerra que libraron Hizbulá e Israel en 2006, a raíz de un recrudecimiento de las agresiones al día siguiente del estallido de la guerra entre el grupo islamista Hamás e Israel en la Franja de Gaza el pasado 7 de octubre. Desde el comienzo de las hostilidades en la zona, se han registrado más de 153 muertos: 11 en Israel -7 soldados y 4 civiles- y al menos 142 en el Líbano, incluyendo 107 miembros de Hizbulá, 16 integrantes de milicias palestinas, un soldado y 18 civiles -entre ellos tres periodistas y tres niños-.

R.CHECA TIROTEO

Identificadas trece de las catorce víctimas mortales del ataque de Praga

Praga (EFE).- El servicio forense de la Policía checa ha identificado ya a trece de las catorce víctimas mortales del ataque sucedido el jueves en la Universidad Carolina de Praga, donde un estudiante checo comenzó a disparar indiscriminadamente contra sus colegas de la Faculta de Filosofía, informó la emisora pública "Cesky Rozhlas". Entre las víctimas hay tres ciudadanos extranjeros, cuya nacionalidad no ha sido desvelada, pero sí que han sido informadas las embajadas respectivas. El ataque, que comenzó sobre las 14.30 GMT del jueves en el edificio situado en la céntrica Plaza de Jan Palach, causó la muerte de 14 personas y dejó 25 heridos, nueve de ellos de gravedad.

UCRANIA GUERRA

Rusia ataca con drones iraníes Kiev, Odesa y otras zonas del sur y el oeste de Ucrania

Kiev (EFE).- Rusia volvió a atacar anoche con drones iraníes kamikaze Shahed la capital de Ucrania y la región de Odesa, entre otras zonas de la retaguardia ucraniana en el norte, el sur y el oeste del país. Según la Fuerza Aérea ucraniana, el Ejército ruso lanzó 28 aparatos no tripulados de este tipo, de los que 24 fueron interceptados por las defensas aéreas de Ucrania sobre el territorio de las regiones de Kiev (norte), Odesa, Mikoláyiv y Jersón (sur) y Zhitomir, Rivne y Jmelnitski (oeste). Los drones fueron disparados en varios grupos desde las regiones de Kursk, en el oeste de Rusia y fronteriza con Ucrania, y desde la península ocupada de Crimea y el distrito ruso contiguo a ésta de Primorsko-Ajtarsk.

INDIA PARLAMENTO

La oposición india saca a la calle su ira por la suspensión histórica de parlamentarios

Nueva Delhi (EFE).- Los partidos de la oposición mostraron este viernes su ira con manifestaciones en varias ciudades de la India por la suspensión de 146 parlamentarios esta semana, la mayor en la historia de la democracia del país asiático. El Gobierno del primer ministro, Narendra Modi, está "estrangulando la Constitución del país, la democracia de la India está en peligro", dijo el parlamentario y secretario general del Partido del Congreso (INC), Randeep Surjewala, durante un acto en Nueva Delhi. Cientos de personas y decenas de políticos opositores abarrotaron el manifestódromo capitalino de Jantar Mantar, uno de los pocos lugares donde las autoridades permiten las protestas en Nueva Delhi, lanzando eslóganes como "el Parlamento está en peligro".

ISRAEL PALESTINA

Expertas de la ONU alertan sobre el aumento global de ataques islamófobos y antisemitas

Ginebra (EFE).- Los Estados miembros de la ONU deben tomar nota de los crecientes ataques islamófobos y antisemitas que se producen en numerosos países, investigarlos, y emprender acciones coordinadas para garantizar la protección de las comunidades musulmanas y judías, afirmaron hoy la relatora especial sobre libertad de expresión, Nazila Ghanea, y la asesora especial de la ONU para la prevención del genocidio, Alice Wairimu Nderitu. Dichos actos "han incluido agresiones físicas y verbales, amenazas de muerte e incluso asesinatos aparentemente motivados por la afiliación religiosa de las víctimas", lamentaron las expertas de Naciones UNidas. También denunciaron ataques contra mezquitas, sinagogas y cementerios, así como escuelas, centros culturales y memoriales, o incluso en las propiedades privadas de personas identificadas con la religión musulmana o la judía.

INDIA LLUVIAS

Suben a 31 los muertos por las fuertes lluvias en el sur de la India

Nueva Delhi (EFE).- El Gobierno de la India elevó este viernes a 31 la cifra de fallecidos por las fuertes lluvias que azotaron en los últimos días el estado sureño de Tamil Nadu, donde los equipos de rescate se han desplazado para socorrer a las víctimas en las zonas más afectadas. La ministra de Finanzas del país asiático, Nirmala Sitharaman, cifró en más 42.200 las personas que han sido rescatadas por los equipos de emergencia, que continúan realizando labores de socorro en los cuatro distritos más afectados por las inundaciones de esta semana. Partes del estado de Tamil Nadu recibieron casi 116 centímetros de lluvia por metro cuadrado en unas treinta horas entre el pasado sábado y lunes, un récord para esta época del año.

ÓSCAR

Dos españolas, una mexicana, una chilena y una peruana, entre las precandidatas a los Óscar

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- La película española 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona; la mexicana 'Tótem', de Lila Avilés; el documental chileno 'La memoria infinita', de Maite Alberdi, y los cortometrajes de Pedro Almodóvar 'Strange Way of Life' y el peruano 'Wings of Dust', de Giorgio Ghiotto, quedaron entre los precandidatos para optar a los Óscar 2024, informó este jueves la Academia en un comunicado. La película de Bayona producida por Netflix, que cuenta la tragedia aérea de los Andes de 1972, fue preseleccionada en las categorías de mejor película internacional, maquillaje, banda sonora original y efectos visuales. EFE

in/jac