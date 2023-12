Viernes, 22 de diciembre de 2023 (09.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Israel asegura haber eliminado mandos de Hamás en operaciones selectivas y de inteligencia

Jerusalén (EFE).- El refuerzo de sus unidades en Jan Yunis permitió al Ejército de Israel eliminar a un importante número de supuestos miembros de Hamás en combates en espacios cerrados, destruyó el acceso a docenas de túneles utilizados por el grupo islamista y descubrió "materiales de inteligencia significativos que contribuyeron a aumentar la efectividad de la operación" en esta ciudad del sur de Gaza, considerada un bastión del grupo islamista, según informaron este viernes las fuerzas israelíes. Las fuerzas israelíes intensificaron esta semana sus operaciones en Jan Yunis, al reforzar su artillería con aviación, blindados e infantería, según el comunicado.

ISRAEL PALESTINA

Israel y Hamás, sin negociación para una nueva tregua que permita la liberación de rehenes

Jerusalén (EFE).- Las negociaciones entre Israel y Hamás para alcanzar una nueva tregua que incluya la liberación de rehenes están en punto muerto, el grupo islamista se niega a cualquier pacto que no incluya un cese el fuego permanente y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, solo ofrece a los milicianos "rendirse o morir". "Por el momento no tenemos ninguna negociación", aseguró este jueves un alto funcionario israelí que pidió el anonimato, durante una conferencia con prensa internacional.

ISRAEL PALESTINA

China expresa su oposición a construcción de asentamientos israelíes en tierra palestina

Pekín (EFE).- China expresó hoy su oposición a la construcción de asentamientos por parte de Israel en territorio palestino ocupado, especialmente en la región este de Jerusalén. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China Wang Wenbin trasladó la condena de su país a los intentos israelíes de "modificar unilateralmente el estatus de Jerusalén establecido históricamente" y argumentó que "debe resolverse mediante negociaciones entre las partes involucradas", "basándose en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas".

REPÚBLICA CHECA TIROTEO

La UE, "espantada" y "horrorizada" por el tiroteo en la Universidad Carolina de Praga

Bruselas (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, aseguró este jueves estar "espantada" por el tiroteo en la Universidad Carolina de Praga que dejó al menos 15 personas fallecidas y 24 heridos, mientras que la presidenta del Parlamento Europeo (PE), Roberta Metsola, afirmó estar "profundamente horrorizada" por lo sucedido. "Espantada por la violencia sin sentido del tiroteo que cobró hoy varias vidas en Praga. Expreso mi más sentido pésame a las familias de las víctimas y al pueblo checo en su conjunto", escribió Von der Leyen en su perfil de la red social X (antes Twitter).

UCRANIA GUERRA

Rusia ataca con drones iraníes Kiev, Odesa y otras zonas del sur y el oeste de Ucrania

Kiev (EFE).- Rusia volvió a atacar anoche con drones iraníes kamikaze Shahed la capital de Ucrania y la región de Odesa, entre otras zonas de la retaguardia ucraniana en el norte, el sur y el oeste del país. Según la Fuerza Aérea ucraniana, el Ejército ruso lanzó 28 aparatos no tripulados de este tipo, de los que 24 fueron interceptados por las defensas aéreas de Ucrania sobre el territorio de las regiones de Kiev (norte), Odesa, Mikoláyiv y Jersón (sur) y Zhitomir, Rivne y Jmelnitski (oeste). Los drones fueron disparados en varios grupos desde las regiones de Kursk, en el oeste de Rusia y fronteriza con Ucrania, y desde la península ocupada de Crimea y el distrito ruso contiguo a ésta de Primorsko-Ajtarsk.

VENEZUELA EEUU

El Gobierno de Venezuela avanza con negociaciones de doble vía, con la oposición y EE.UU.

Caracas (EFE).- El Gobierno de Venezuela aseguró este jueves que se mantiene "en pleno desarrollo" la negociación política en el país, un proceso que el Ejecutivo de Nicolás Maduro lleva adelante por doble vía, a través de un canal directo con Estados Unidos y en una mesa de diálogo con el principal bloque antichavista. Así lo ratificó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, al hablar en nombre del Gobierno, un día después de que Caracas y Washington concretaran un canje de presos que confirmó la vigencia de este diálogo bilateral que impulsa, casi siempre en secreto, los acuerdos entre el chavismo y la oposición de cara a las presidenciales de 2024.

CHINA EE.UU.

China y EE.UU. retoman el diálogo militar de alto nivel tras más de un año

Pekín (EFE).- Un alto cargo militar chino mantuvo este jueves una videoconferencia con un homólogo estadounidense en la que trataron asuntos como Taiwán y el mar Meridional de China, en lo que supuso la reanudación del diálogo militar de alto nivel entre las dos potencias tras más de un año. Liu Zhenli, miembro de la Comisión Militar Central de China y jefe del Departamento de Estado Mayor Conjunto, señaló al presidente del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., Charles Brown, que las dos fuerzas armadas deberían "llevar a cabo comunicación y cooperación sobre la base de la igualdad y el respeto", para "promover conjuntamente la estabilización y la mejora de las relaciones bilaterales".

EE.UU. TRUMP

El fiscal urge al Supremo de EE.UU. a decidir sobre la inmunidad de Trump en caso Capitolio

Washington (EFE).- El fiscal especial Jack Smith, encargado de la investigación contra el expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021), urgió este jueves al Tribunal Supremo para que decida sobre la petición que hizo el exmandatario para que se reconozca que tenía inmunidad en el caso del asalto al Capitolio. Dicha petición mantiene en suspenso el caso del Capitolio que debe juzgarse en Washington, y que de ralentizarse mucho podría no afectar ni a una eventual candidatura del republicano ni a las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

ECUADOR MEXICO

El exvicepresidente Glas, de Ecuador, pidió asilo a México

Quito (EFE).- El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas (2013-2018), que se encuentra en calidad de "huésped" en la Embajada de México en Quito, pidió asilo a ese país, confirmó este jueves a EFE su abogado, Eduardo Franco Loor. "Ya solicitó el asilo", dijo el letrado sin más detalles al ser consultado este jueves sobre la decisión que había anticipado que concretaría el miércoles. El letrado había indicado que la solicitud se realizaría por considerar que Glas es un perseguido político y que ha sufrido una "arremetida ilegal, arbitraria e inconstitucional" por parte de la Fiscalía.

ARGENTINA ECONOMÍA

Milei asegura que la compraventa libre de dólares ya no se "persigue" en Argentina

Buenos Aires (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró este jueves en una entrevista radiofónica que la compra y venta libre de dólares y otras divisas extranjeras dejó de ser un delito y ya no se "persigue" en el país, tras la firma la noche del miércoles de un amplio decreto con medidas económicas. "Hoy en el mercado libre podés comprar todo lo que se te dé la gana y nadie te va a perseguir. Hoy vas y comprás los dólares que quieres y nadie te va a perseguir por eso" (sic), reiteró el mandatario a radio Rivadavia.

COLOMBIA CONFLICTO

La ONU constata el asesinato de 69 defensores de D.Humanos hasta noviembre en Colombia

Bogotá (EFE).-La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó este jueves que recibió, entre enero y noviembre de este año, 214 denuncias de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales verificó 69. Así lo indicó en un informe publicado este jueves, en el que también detalló que desde el 1 de enero al 30 de noviembre de 2023 "conoció 214 alegaciones de homicidios de personas defensoras. De estas ha verificado 69 casos, 47 están en proceso de verificación y 98 son no concluyentes".

ÓSCAR

Dos españolas, una mexicana, una chilena y una peruana, entre las precandidatas a los Óscar

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- La película española 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona; la mexicana 'Tótem', de Lila Avilés; el documental chileno 'La memoria infinita', de Maite Alberdi, y los cortometrajes de Pedro Almodóvar 'Strange Way of Life' y el peruano 'Wings of Dust', de Giorgio Ghiotto, quedaron entre los precandidatos para optar a los Óscar 2024, informó este jueves la Academia en un comunicado. La película de Bayona producida por Netflix, que cuenta la tragedia aérea de los Andes de 1972, fue preseleccionada en las categorías de mejor película internacional, maquillaje, banda sonora original y efectos visuales. EFE

in/jac