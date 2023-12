Trump solicita retrasar la demanda por difamación de Jean Carroll para considerar nuevas opciones legales

El expresidente estadounidense Donald Trump ha solicitado a un tribunal federal de apelaciones que retrase 90 días su juicio por difamación en el caso de la escritora Elizabeth Jean Carroll, a quien ya tuvo que indemnizar por agresión y abuso sexual. Los abogados están considerando nuevas opciones legales, incluso están barajando acudir al Tribunal Supremo, días después de que el tribunal de apelaciones sostuviera que Trump no puede hacer valer la inmunidad presidencial en el caso, según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNN. "Las suspensiones solicitadas son necesarias y apropiadas para darle a Trump la oportunidad de litigar plenamente su derecho a presentar una defensa de inmunidad en los procedimientos subyacentes, incluida la apelación ante la Corte Suprema si es necesario", ha señalado el equipo legal del exmandatario. Los abogados están apoyándose en que el Supremo todavía o se ha pronunciado sobre la petición del fiscal especial Jack Smith sobre un pronunciamiento en cuanto si Trump goza de inmunidad presidencial en el marco del juicio federal abierto en su contra por intentar revocar el resultado de las elecciones de 2020, que dieron la victoria a Joe Biden. "Ese caso está suspendido a la espera de la resolución de la apelación, como debería ser este caso, y la posibilidad de que la Corte Suprema pronto aborde la inmunidad del presidente Trump respalda aún más las suspensiones solicitadas", han agregado. En este sentido, han considerado que "la denegación de este derecho alteraría la norma de larga data de que los tribunales inferiores están privados de jurisdicción de una apelación relacionada con la inmunidad", por lo que consideran que se trataría de una "forma de prejuicio". La semana pasada, el tribunal dictaminó que Trump no goza de inmunidad presidencial en el marco de este caso, argumentando que el magnate no llegó a reclamar este tipo de defensa cuando Carroll interpuso la primera demanda a finales de 2019. Un jurado federal de Manhattan ya declaró culpable a Trump en mayo por la agresión sexual que ocurrió en 1996 en unos probadores de Bergdorf Goodman, unos grandes almacenes de lujo. Sin embargo, el magnate negó tales hechos, acusándola de inventárselo para vender un libro y destruirle políticamente.