Shtayé asegura que las demandas de paz en Gaza "chocan con el veto" de EEUU

El primer ministro palestino, Mohamad Shtayé, ha asegurado este jueves durante una entrevista con la cadena Palestine Today TV que las crecientes demandas mundiales de paz en la Franja de Gaza "chocan con el veto" de Estados Unidos, "que no quiere el fin de la guerra". "Más de 153 países en la Asamblea General de Naciones Unidas votaron a favor de un alto el fuego, pero el veto estadounidense vino a obstruir este escenario, y creo que Estados Unidos debe revisar su posición y retractarse. Quienquiera que hable de impedir la matanza de civiles y niños no puede proporcionar armas a Israel", ha declarado Shtayé. Sin embargo, ha recalcado que esta postura internacional ha ido cambiando con el tiempo de forma favorable a la causa palestina, y ha recordado que al principio se prohibieron banderas palestinas y manifestaciones en su favor en numerosas ciudades, y ha destacado la muerte de un niño palestino-estadounidense en Chicago por ser musulmán. Así, ha achacado este cambio de postura al "esfuerzo diplomático" del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, según ha recogido la agencia de noticias palestina Wafa. "Ha habido un cambio en la opinión pública internacional popular que fueron canalizadas a través de posiciones oficiales que demandaban detener la agresión, pero esto choca con el 'veto' estadounidense, que no quiere que esta guerra termine", ha añadido el primer ministro palestino. Asimismo, ha enfatizado que la prioridad no es establecer pausas humanitarias para el envío de ayuda, sino el cese "inmediato y completo" de las operaciones del Ejército de Israel. "¿Cuál es el valor de ofrecer la cena a un ciudadano que podría morir en un ataque la siguiente mañana?", ha agregado. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comenzaron su ofensiva contra la Franja de Gaza como respuesta al asalto del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el pasado 7 de octubre, que dejó 1.200 muertos y 240 rehenes. Desde entonces, las autoridades gazatíes han notificado la muerte de más de 20.000 palestinos, mientras que las autoridades de Cisjordania han registrado más de 300 muertos como consecuencia de la intensificación de los ataques de las FDI y de colonos.