Rusia no descarta romper relaciones diplomáticas con EEUU si destinan sus fondos congelados a Ucrania

Las autoridades rusas no han descartado romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos si finalmente utilizan los fondos que len han sido congelados, como parte de las sanciones, para financiar la reconstrucción de Ucrania. "Las relaciones diplomáticas en sí mismas, por supuesto, no son una especie de tótem que deba ser adorado", ha dicho el viceministro de Asuntos Exteriores Sergei Riabkov, quien ha citado como "desencadenante" de una posible ruptura la "confiscación de activos", o "una mayor escalada militar". "Sólo digo para que quede claro, que estamos preparados para cualquier escenario. Estados Unidos no debería hacerse la ilusión de que Rusia se está aferrando con ambas manos a las relaciones diplomáticas con ese país", ha dicho en una entrevista para la agencia de noticias Interfax. Riabkov ha explicado que las relaciones entre Washington y Moscú "están en coma", responsabilizan de ello a la parte estadounidense, ya que ha consolidado la idea "errónea y peligrosa" de que es necesario derrotar "estratégicamente" a Rusia. En ese sentido, ha señalado que no se puede descartar que el actual conflicto en Ucrania sirva para que Estados Unidos avance en este sentido y se pase del nivel "casi cero" en el que se encuentran las relaciones entre ambos a una "reducción oficial" de la presencia diplomática, cuando no una "ruptura total". Riabkov ha asegurado que la posición de Rusia busca en última instancia hacer ver a Estados Unidos la necesidad de replantearse las relaciones en un orden mundial "cada vez más cambiante" y llegar a acuerdos como "única salida". La posible incautación de activos rusos que han planteado Estados Unidos y sus socios también ha sido una de las cuestiones que el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha tratado este viernes en rueda de prensa, alertando que dicha acción tendría "graves consecuencias" para la situación económica global. "El tema de la incautación ilegal de nuestros activos está constantemente en la agenda de Europa y Estados Unidos. Este tema es inaceptable para nosotros, es extremadamente peligroso para el sistema financiero mundial", ha valorado. Peskov ha advertido de que Rusia "nunca dejará en paz" a quienes pretendan poner en marcha estas acciones y ejercerá sus derechos legales. "Los europeos y los estadounidenses lo entienden perfectamente porque esto tendrá consecuencias jurídicas para quienes lo inicien y apliquen", ha apuntado el portavoz. "Además, si nos confiscan algo, veremos qué podemos confiscar en respuesta. Y si se encuentra, naturalmente lo haremos de inmediato. Por lo tanto, estos son pasos que no se pueden dar, que tienen consecuencias graves", ha insistido. La posibilidad de que se utilicen los activos rusos congelados por las sanciones en la reparación de Ucrania es un asunto que se ha venido planteando a medida que ha ido transcurriendo la invasión. Esta semana, el portavoz de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, fue el último en tratar la cuestión.