Rusia advierte de que no se aferra a las relaciones diplomáticas con EEUU

Moscú, 22 dic (EFE).- Rusia advirtió hoy de que no se aferra a las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero al mismo tiempo aseguró que no iniciará su ruptura.

"Las relaciones diplomáticas en sí mismas no son un tótem que hay que adorar, no son una vaca sagrada que todos cuidan. Pero no tomaremos la iniciativa para su ruptura", dijo el viceministro de Asuntos Exteriores ruso Serguéi Riabkov en una entrevista con la agencia Interfax.

Agregó que Moscú no dará pasos en esa dirección debido a la comprensión de que "Rusia y Estados Unidos tienen un papel central en el mantenimiento de la seguridad y la estabilidad estratégica".

Sin embargo, Riabkov indicó que la confiscación de activos rusos y la ulterior escalada militar, entre otros factores, podrían desatar una "espiral de confrontación con una potencial ruptura de relaciones".

"Digo esto para que haya total claridad: estamos preparados para cualquier escenario, y EEUU no debe albergar la ilusión, si es que existe, de que Rusia se aferra, como se dice, con las dos manos a las relaciones diplomáticas con ese Estado", subrayó. EFE

