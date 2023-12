Reinildo Maldava, convocado por Mozambique para la Copa África antes de reaparecer con el Atlético

El seleccionador de Mozambique, Chiquinho Conde, desveló este viernes la lista de 23 jugadores convocados para la Copa de África, que se disputará en Costa de Marfil del 13 de enero al 11 de febrero de 2024, con la novedad del jugador del Atlético de Madrid Reinildo Maldava, según un comunicado. El defensor rojiblanco cayó lesionado a principios de año y no juega ni un minuto desde el derbi ante el Real Madrid del pasado mes de febrero. Pero este sábado, en el partido aplazado de la jornada 4 de LaLiga EA Sports 2023-2024 ante el Sevilla en el Cívitas Metropolitano, podría reaparecer, aunque podría no volver a jugar con el Atlético en varias semanas. Y es que su presencia en la próxima Copa África provocaría que no estuviera disponible para los duelos en enero ante Girona, colíder actual de Liga; el duelo de Copa ante el Lugo, la Supercopa de España en Arabia Saudí, además del Granada, el Valencia y el Rayo Vallecano. Incluso si llega hasta el final del torneo, se perdería el derbi con los madridistas en el Bernabéu y su visita al Sánchez-Pizjuán, ya en febrero. "'Rei' está haciendo un gran esfuerzo, trabajando día a día, compitiendo con sus compañeros. Tenemos ahí en esos lugares todavía a José (María Giménez), a Axel (Witsel), que ya definitivamente es uno de los tres centrales del equipo; a César (Azpilicueta)", analizó Simeone en rueda de prensa sobre el mozambiqueño. El argentino destacó que Reinildo "es parte de estos chicos que están compitiendo" por entrar en la titularidad de los colchoneros. "Está predispuesto y ojalá que le podamos dar los minutos que él seguramente necesitará", añadió.