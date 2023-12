Reacción contra recaída

Madrid/Sevilla, 22 dic (EFE).- A 10 puntos del liderato de LaLiga EA Sports del Real Madrid, el partido contra el Sevilla tiene un aspecto decisivo para el Atlético de Madrid, sin margen de error, presionado y contra Quique Sánchez Flores y Sergio Ramos, entre la reacción o la recaída, con este encuentro pendiente desde la cuarta jornada, el pasado 3 de septiembre.

Ha cambiado algo el panorama desde entonces, cuando fue aplazado por el temporal. No demasiado. Pero hay diferencias. El Atlético se juega mucho más que entonces, cuando era segundo y sumaba siete puntos, a tan solo dos de la cima que también era del Real Madrid; el Sevilla está mejor que entonces, cuando era último sin un solo punto.

Ahora, necesita más el conjunto de Simeone, cuyos vaivenes de las últimas jornadas (4 de 12 puntos), con las derrotas contra el Barcelona (1-0) y el Athletic (2-0), el 3-3 del pasado martes ante el Getafe y la victoria apurada con el Almería (2-1), ponen en entredicho sus aspiraciones, tanto o más que la distancia que lo separa todavía del líder.

Y necesita más el Sevilla. No es suficiente aún el 0-3 con el que doblegó al Granada, en el estreno de Quique Sánchez Flores al frente del conjunto andaluz, en sustitución de Diego Alonso. El entrenador uruguayo no ganó ninguna de sus ocho jornadas al mando (5 empates y 3 derrotas). El equipo no vencía desde el 26 de septiembre: 5-1 al Almería.

A la primera lo ha hecho Quique Flores, cuyo proyecto empieza al borde del descenso. Su potente comienzo sólo aligera en parte la presión que sentía su equipo, que está a tan solo tres puntos del riesgo del antepenúltimo puesto. Es decimoquinto. Un triunfo lo impulsaría más allá, con el alivio que supondría un colchón de seis puntos.

No ha ganado nadie en el estadio del Atlético desde el 8 de enero de 2023. Lo hizo el Barcelona, por 0-1. Nadie ha vuelto a hacerlo. Ni en la Liga ni en la Liga de Campeones. Y sólo un rival, el Getafe, ha logrado sumar en el territorio rojiblanco, con dos empates, el último el pasado martes. Son 23 duelos sin perder allí del equipo local, 21 con victoria.

Es su fortaleza, mientras flojea como visitante. Avisado está el Sevilla, cuyo último desplazamiento a ese campo, el 4 de marzo de 2023, fue un sonoro 6-1 del equipo madrileño, en el día que Simeone superó a Luis Aragonés como el entrenador con más partidos del club. Este sábado, es el duodécimo aniversario de su fichaje por el Atlético.

Preocupado por la recuperación de sus futbolistas, que jugaron en Bilbao 65 horas después de su triunfo contra el Lazio, recibieron al Getafe 75 horas más tarde de su derrota en San Mamés y ahora harán lo propio con el Sevilla 88 horas después de su empate del martes, el técnico argentino descargará previsiblemente a Marcos Llorente del once.

A la espera de su elección final para la alineación, las pruebas apuntan al descanso del madrileño y al regreso de Nahuel Molina, lejos de su nivel, a la derecha; también a la vuelta de Álvaro Morata a la delantera, tras descansar de inicio el martes, y José María Giménez y César Azpilicueta a la defensa, para suplir las bajas por sanción de Stefan Savic y Mario Hermoso. Tampoco están disponibles Pablo Barrios y Thomas Lemar, ambos lesionados.

Son las cuatro novedades que idea Simeone para su equipo titular, en el que mantendrá la presencia juntos en el sector izquierdo de Rodrigo Riquelme, como carrilero, y Samuel Lino, como interior, además de Jan Oblak, en la portería; Axel Witsel, "que ya definitivamente es uno de los tres centrales del equipo", según expresó el técnico; Koke Resurrección y Rodrigo de Paul, en el medio campo junto a Lino; y Antoine Griezmann, en la delantera con Morata.

El atacante francés tiene otra cita con la historia. Igualados el pasado martes los 173 goles de Luis Aragonés como el máximo goleador de todos los tiempos de la historia del Atlético, ahora aún tiene que rebasarlo. Autor ya de 16 goles en 23 partidos esta campaña, Griezmann ha marcado seis y ha dado otros tres en sus últimos siete choques en casa.

Enfrente, el nuevo Sevilla de Quique Sánchez Flores llega al Metropolitano con ánimos renovados, con el soplo de aire fresco que le ha imprimido el técnico madrileño, tras debutar con victoria el martes en Granada (0-3) después de una nefasta etapa con el uruguayo Diego Alonso, y con multitud de bajas -hasta once-, pero con los pies en el suelo y con el pragmatismo y la humildad por bandera.

Quique, para quien este duelo aplazado es "muy especial" por su pasado con el equipo colchonero, con el que conquistó la Liga Europa y la Supercopa continental en 2010, ha dejado claro que quiere armar un equipo desde atrás, dando prioridad en este momento a un sistema defensivo muy sólido y también a la calidad de sus jugadores para que sigan creciendo.

La consigna es que los buenos futbolistas que tiene el Sevilla limpien su mente después de un pésimo comienzo de Liga que les mantiene muy cerca del descenso -decimoquinto, a 3 puntos del Celta-, para lo que es clave la confianza adquirida con esa goleada en Granada, donde se vio al equipo más junto y ordenado, con un fútbol más vertical, de toque rápido y de no complicarse en la salida del balón.

Para ello fueron fundamentales el extremo Suso Fernández y el centrocampista Óliver Torres, quienes entendieron a la perfección lo que quería Quique y cuajaron una gran actuación, pero también la zaga liderada por Sergio Ramos, quien se reencontrará con su 'enemigo íntimo' tras su salida del Real Madrid, y todo el bloque, con lo que no se prevén cambios para intentar plantar cara a un rival temible, de máxima solvencia y, además, herido como el Atlético.

Quique, quien apenas ha tenido tiempo para dirigir dos o tres entrenamientos de verdad, quitando los de recuperación, es probable que no haga cambios, que confíe en los que sacaron la papeleta adelante en Granada, donde los sevillistas volvieron a ganar 84 días después de su último triunfo y tras casi tres meses perdidos con el rumbo errático que tuvo con Diego Alonso en el banquillo.

El extécnico rojiblanco recupera al capitán croata Ivan Rakitic, tras cumplir su sanción y que quizás empezará como suplente, salvo alternativas más novedosas. Casi seguro que repetirá una zaga de cinco, con Juanlu y Pedrosa de carrileros, con el francés Soumaré y Óliver Torres en el medio campo, y Suso como máximo factor creativo para surtir balones en un tridente ofensivo que completarían el argentino Lucas Ocampos y el marroquí Youssef En-Nesyri.

Para la visita a un campo 'maldito', con una única victoria en las últimas quince visitas en Liga, la lista de lesionados del Sevilla sigue siendo muy larga, con hasta once bajas: el meta noruego Nyland; los defensas Jesús Navas, el argentino Acuña y los galos Nianzou y Badé; los medios Jordán, el suizo Sow y el brasileño Fernando; dos extremos, el argentino Erik Lamela y el belga Dodi Lukébakio; y el punta dominicano Mariano Díaz.

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Witsel, Giménez, Azpilicueta, Riquelme; De Paul, Koke, Lino; Griezmann y Morata.

Sevilla: Dmitrovic; Juanlu, Gudelj, Sergio Ramos, Kike Salas, Pedrosa; Óliver Torres, Soumaré; Suso, En-Nesyri y Ocampos.

Árbitro: Alberola Rojas (C. Castilla-La Mancha).

Estadio: Cívitas Metropolitano.

Hora: 16.15.

Puestos: Atlético de Madrid (4º, 35 puntos); Sevilla (15º, 16 puntos).

La clave: La firmeza defensiva.

El dato: El Sevilla, capaz de igualar en tres de sus últimas cinco visitas al Metropolitano, no gana en LaLiga en terreno del Atlético desde el 28 de septiembre de 2008, por 0-1. Sí lo hizo por 1-2 en Copa del Rey en 2018.

Las frases:

Simeone: "El Sevilla hizo muy buen partido en Granada, se le vio muy sólido".

Quique Flores: "Es un partido especial; los atléticos son muy agradecidos, pero este sábado serán rivales hasta el final".

El entorno: Este sábado, 23 de diciembre de 2023, es el duodécimo aniversario del fichaje de Simeone por el Atlético, el 23 de diciembre de 2011, cuando cambió la historia reciente del club rojiblanco, al que devolvió a las cotas más altas, con ocho títulos, incluidas dos Ligas (2020-21 y 2013-14), además de jugar dos finales de la Liga de Campeones. EFE

id-cc/ism