Peskov asegura que la entrada de Ucrania en la UE es "una carga" que "no podrán levantar"

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha valorado este virnes la posible entrada de Ucrania en la Unión Europea como "una carga" que Bruselas "no podrá levantar", debido, entre otras cosas, a sus problemas territoriales. "Estamos hablando de regiones rusas, que son una parte integral de Rusia con todas las consecuencias para quienes puedan reclamarlas", ha dicho Peskov, quien al igual que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en la víspera, se ha preguntado dentro de qué fronteras la UE pretende aceptar a Ucrania como miembro. "Hemos sido y seguimos siendo testigos repetidamente de este debate, hay muchas palabras, pero de manera realista, por supuesto, aceptar a un país como Ucrania, independientemente de sus problemas territoriales, socavará todo el sistema de la Unión Europea", ha valorado Peskov en rueda de prensa, recoge la agencia Interfax. "Las personas sensatas entienden que será una carga que la UE simplemente no podrá levantar (...) al comprender la gravedad de este problema, los europeos se esconden en buena parte en estos debates", ha asegurado el portavoz. Hace una semana, los líderes de la Unión Europea acordaron abrir negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia, sin el apoyo de Hungría, si bien este es solo el primer paso para comenzar a tratar esta cuestión, pues las negociaciones formales no arrancarán hasta que todos los miembros acuerden por unanimidad un marco para las negociaciones con el país candidato.