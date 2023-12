La ONU y la UE se muestran "consternadas" por el tiroteo en una facultad de Praga

Naciones Unidas y la Unión Europea se han mostrado "consternadas" por el tiroteo masivo que ha tenido lugar este jueves en una facultad del centro de Praga, que se ha cobrado la vida de 14 personas y en el que han resultado heridas otras 25. El secretario general de la ONU, António Guterres, que también se dicho estar "entristecido", ha reiterado su "plena solidaridad" con el pueblo y el Gobierno de República Checa, mientras que ha trasladado sus condolencias a las familias y ha deseado una "pronta y completa recuperación" a los heridos. Por parte de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha dicho estar "conmocionada por la violencia sin sentido del tiroteo que se ha cobrado varias vidas". El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha aseverado que "no deberíamos dejar lugar a esta violencia en nuestras sociedades". Desde Washington, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha enviado sus condolencias "en nombre de Estados Unidos" y ha indicado que el presidente estadounidense y la primera dama, Joe y Jill Biden, "están orando" por las familias que han perdido a sus seres queridos y por todos los demás afectados por este acto de violencia sin sentido". Jean-Pierre ha indicado que las autoridades federales están en contacto con las checas mientras investigan el incidente y ha informado de que están "listos" para brindar apoyo adicional "según sea necesario". "Nos solidarizamos, estamos dispuestos a ayudar", ha afirmado el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, tras ofrecer sus condolencias a las víctimas, sus familias y al pueblo checo "en este momento difícil". El primer ministro de República Checa, Petr Fiala, ha anunciado que el Gobierno ha decidido declarar luto nacional el 23 de diciembre y ha animado a los ciudadanos a honrar a las víctimas con un minuto de silencio, pese a que la ley checa no regula el duelo y solo recomienda ondear banderas a media asta. El ataque ha tenido lugar en la facultad de Artes de la Universidad Carolina, situada en la plaza Jan Palach, y ha implicado el cierre de las zonas aledañas. El atacante, un joven de 24 años que era estudiante de la universidad, se habría suicidado, si bien parece que la Policía también utilizó sus armas reglamentarias para neutralizarle. Horas antes, la Policía había recibido un aviso sobre un muerto en la localidad checa de Houston, de donde era originario el atacante. La víctima era el padre del sospechoso. Por su parte, el ministro del Interior, Vít Rakusan, ha descartado que el tiroteo esté relacionado con el terrorismo internacional y ha indicado que el sospechoso no tenía antecedentes penales. "Era propietario legal de armas", ha agregado.