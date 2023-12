Japón aprueba el envío a EEUU de misiles para su sistema de defensa antiaérea Patriot

El Gobierno de Japón ha aprobado este viernes relajar su normativa de exportaciones para enviar a Estados Unidos misiles fabricados en el país asiático e integrados en el sistema de defensa antiaérea estadounidense Patriot. Las autoridades han informado de que han aprobado el plan de exportación de estos misiles, que se producen en territorio nipón, para lo cual ha decidido "flexibilizar" sus estrictas medidas de exportación, según informaciones de la agencia de noticias Kiodo. Así, las autoridades han señalado que su objetivo es "fortalecer los lazos entre ambos países en materia de seguridad y fomentar la industria en ambos países mediante la exportación de armas y municiones". Hasta ahora, Japón solo podía exportar piezas fabricadas bajo licencia estadounidense, pero ahora será posible exportar equipos militares acabados a terceros países, siempre y cuando no registren hostilidades. En el caso de la invasión rusa de Ucrania, estos misiles solo servirían para reponer los arsenales de Estados Unidos, que es el que en última instancia envía los sistemas Patriot para que sean utilizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania frente a las tropas rusas. El Gobierno nipón se atenía hasta ahora a tres principios fundamentales a la hora de abordar la posible exportación de armamento y material bélico. Para ello, se limitaba a no proporcionar armas no letales si esto implica una violación del Derechos Internacional por parte de Tokio o de sus tratados con otros países. Tampoco si implica violar las resoluciones de la ONU o si el país en cuestión atraviesa un conflicto. Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, ha aplaudido la decisión del Gobierno japonés de entregar los misiles para que Estados Unidos y ha señalado que "contribuirá a la seguridad de Japón" y a la "paz y estabilidad en el Indo-Pacífico". Sullivan ha destacado que esta entrega permitirá a Estados Unidos "garantizar que sus fuerzas, en colaboración con el Ejército de Japón, podrán mantener una capacidad de respuesta y contención creíble". "El presidente (Joe) Biden aprecia y apoya al gran liderazgo ejercido por Japón y su primer ministro (Fumio) Kishida y seguirá trabajando de cerca con sus aliados japoneses para impulsar la paz y la prosperidad en la región del Indo-Pacífico y más allá", ha zanjado. El sistema Patriot ha pasado a ser un reflejo del apoyo de Estados Unidos a Ucrania en su lucha en plena invasión rusa del territorio. Los Patriot --acrónimo de Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target-- derivan de programas iniciados en la década de los sesenta del siglo XX y su primer despliegue data de los ochenta. Actualmente, 18 países disponen de esta tecnología.