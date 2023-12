Fran Rivera, nuevas y sorprendentes declaraciones dejando la puerta abierta un acercamiento con Julián Contreras

En el punto de mira tras su controvertida entrevista en '¡De viernes!' y a pocas horas de sentarse en directo en el plató del programa de Mediaset, Francisco Rivera realiza nuevas y sorprendentes declaraciones en exclusiva para Europa Press. A su llegada al aeropuerto de Sevilla este viernes acompañado por Carlos Herrera, el extorero no ha dudado en responder a las críticas de su hermano Julián Contreras, que le ha tachado de "pesetero" por hablar ahora en televisión sobre su madre, Carmen Ordóñez, echándole en cara los años que ha tardado en darse cuenta de la realidad que vivió su progenitora al final de su vida. "Me parece increíble leer y escuchar ciertas cosas que está diciendo. ¿Se conciencia ahora de lo que ocurrió a nuestra madre? A buenas horas. Yo he pasado un calvario social por posicionarme y alzar la voz. Llega tarde y mal, para solo traer un discurso sin la más mínima autocrítica o arrepentimiento alguno. Es vergonzoso" ha cargado contra Fran -con el que no tiene relación desde hace años- el hijo menor de 'La divina', Unas durísimas palabras en las que Julián, como al exmarido de Eugenia Martínez de Irujo no le cuesta reconocer, "tiene razón". "Si la tiene en que tomé conciencia tarde se la doy ¿no?" ha añadido, confesando que sin embargo en lo de "pesetero" ya no está de acuerdo: "Bueno, en eso no. En eso no, mucho no". Respecto a si tiene algo que decirle a su hermano, Francisco tiene claro que "no, nada", aunque nos ha impactado que después de tanto tiempo distanciados no cierra la puerta a una reconciliación. "Nunca se sabe. Sí, ¿no? Nunca se sabe. No se puede decir de este agua no beberé. Y además hay que sacar las cosas para empezar de cero muchas veces, ¿no?" ha explicado. Un acercamiento que no se plantea con Kiko Rivera -con el que tampoco se habla-, aunque con Cayetano y al contrario de lo que se ha dicho, "no hay ningún problema". "Estuve el otro día con él" ha revelado, dejando en el aire si celebrarán juntos estas Navidades: "Hombre, claro, lo vamos a contar vosotros. Sí, fíjate, tantas cosas, ¿no?" "Yo estoy muy bien, muchas gracias, queriendo disfrutar de las fiestas. Somos muy navideños y con los niños pequeñitos más todavía" ha añadido. Por último, Francisco también ha justificado sus declaraciones sobre su separación de Eugenia, confesando que "espera que no" dejen a su hija Tana en una situación complicada. "Yo hablo de lo mal que lo pasé. Cada uno tendrá una opinión. Me imagino que hay que sacar y remover. Está claro que yo... Pero bueno, es una cosa mía de lo que yo he vivido, de cómo yo me he sentido, ¿no? Ya ha pasado mucho de eso y mi hija Cayetana es consciente de todo. Y lo que espero es que la dejéis al margen" ha sentenciado.