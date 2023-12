Elena Rodríguez (madre de Adara) y Luca Onestini (hermano de Gianmarco), primeros confirmados de 'Gran Hermano Dúo'

Con 'Gran Hermano VIP 8' dando sus últimos coletazos -hace apenas unas horas que Naomi se convertía en la flamante ganadora dejando a Luitingo y a Albert Infante en el segundo y tercer puesto respectivamente- y a falta de ver el debate final en el que todos los concursantes de la edición saldarán sus cuentas pendientes, Mediaset ya calienta motores para su próximo reality. ¡Regresa 'Gran Hermano Dúo'! Cinco años después de su primera edición -en la que participaron celebrities como Kiko Rivera, Irene Rosales, María Jesús Ruiz, Sofía Suescun, Antonio Tejado o Yurena, entre otros- la casa más famosa de Guadalix de la Sierra se convertirá en el hogar de diferentes parejas de famosos que lucharán durante 3 meses por hacerse con el suculento premio final. Presentado por Marta Flich, 'GH Dúo 2' se estrenará en Telecinco el próximo 11 de enero, y ha sido este jueves durante la final de 'GH VIP' cuando hemos conocido los primeros concursantes confirmados, ¡y el morbo está servido! Son Luca Onestini, hermano de Gianmarco y ganador de 'Secret Story', y Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero y exconcursante de 'Supervivientes'. Aunque ambos han reaccionado con cierta indiferencia al enterarse de la entrada del otro en el reality, a buen seguro será un reencuentro de alta tensión que tendrá su réplica en los platós. Por si alguien no lo recuerda, Adara y Gianmarco formaron una de las tramas amorosas más comentadas de 'GH Vip 7' -que ganó la madrileña-, pero una vez fuera de la casa, y tras una breve relación marcada por el inicio de la pandemia del Covid, pasaron del amor al odio y desde entonces no se pueden ni ver. Y ahora, cuatro años después, volverán a verse las caras, ya que todo apunta a que serán ellos quienes defiendan a Luca y a Elena durante el concurso. "Estoy contenta y feliz, con muchas ganas de divertirme y de experimentar sobre todo" ha asegurado visiblemente nerviosa la madre de Adara, revelando que el único consejo que le ha dado su hija es que "lo viva desde la tranquilidad y que me divierta mucho". Elena y Luca Onestini son los primeros concursantes oficiales de 'GH Dúo 2', pero se espera que a lo largo de los próximos días Mediaset desvele la lista al completo. ¡Se admiten apuestas!