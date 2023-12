El padre de Luitingo desvela qué opina de Jessica Bueno y si apuesta porque su relación funcione

Después de semanas reprimiendo sus sentimientos, Jessica Bueno ha reconocido por fin -y coincidiendo con el final de 'Gran Hermano VIP 8'- que se está enamorando de Luitingo: "Es un amor adolescente, tan real que me da miedo. Nunca me había sentido así" ha confesado. Sin llegar a creerse que la modelo le corresponda y que sienta lo mismo que él ya gritó a los cuatro vientos hace dos meses, el artista ha prometido a la ex de Kiko Rivera que va a intentar que lo suyo funcione, y que ni la distancia -ya que él vive en Sevilla y ella en Bilbao con sus 3 hijos- ni las dificultades serán impedimento para ser felices juntos y poder demostrarle que sus promesas de amor eran reales y que no tiene por qué tener miedo a dejarse llevar. Ahora es el padre de Luitingo, el también artista Sele Romero, 'Sele de Triana', el que se pronuncia sobre la incipiente relación que hijo está comenzando con Jessica, para la que no tiene más que buenas palabras. "Ellos sabrán lo que quieren hacer fuera, tendrán que hablar y ver si llegan o no llegan, pero me gusta para mi hijo. Es una niña estupendísima, la quiero muchísimo, una niña que se puede hablar muy bien" afirma, dando así su bendición a esta historia de amor. "Jessica es un encanto de persona, te enamora hablando nada más. Hablando te deja embobado viéndola, yo supongo que eso le ha dejado embobado a él, ha demostrado su amor y su cosa ella" ha añadido rendido a la sevillana, a la que no ha dudado en dar la bienvenida a la familia. "Si ellos llegan a un acuerdo y quieren empezar una relación por supuesto, nuestro apoyo lo van a tener hasta el final. Yo como suegro soy un fenómeno, le hago de comer y lo que haga falta" ha apuntado con una sonrisa, feliz por el gran momento que está viviendo Luitingo. "Él está muy ilusionado, él tiene sentimiento, la quiere mucho, primero como amiga y como cosa, después se verá su historia y llegarán a un entendimiento. Él va a luchar, por lo que yo veo, y ojalá lleguen a buen puerto" asegura.