El Manchester City corona la cima del Mundial de Clubes

El Manchester City goleó (4-0) al Fluminense este viernes para conquistar por primera vez en su historia el Mundial de Clubes, en una final que dominó en el marcador desde el primer minuto, celebrada en el Estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudí. El equipo de Pep Guardiola se adelantó en la primera jugada del partido, con un aciago error de Marcelo, ex del Real Madrid, que regaló el balón a Aké y provocó un rechace que mandó a gol Julián Álvarez. El City sacudió los nervios que pudiera tener pese no poder contar con Erling Haaland, Kevin De Bruyne o Jérémy Doku, aunque lamentó en el segundo tiempo la posible lesión del español Rodrigo Hernández. El campeón de Europa superó al campeón de América, ambos equipos logrando esa hazaña por primera vez también, en busca de la cima mundial. El conjunto brasileño acusó el palo en el marcador pero no en lo anímico, ya que apretó al City durante la primera mitad. Ederson tuvo trabajo e incluso cometió un penalti que le salvó un fuera de juego anterior. Sin embargo, la fortuna cayó del lado inglés en un gol en propia puerta de Nino cerca de la media hora de juego. Jhon Arias pudo meter al campeón de la Libertadores en la final antes del descanso, pero Ederon mantuvo el 2-0 de cara al segundo tiempo. El City también atacó y lo volvió a hacer en la reanudación. Entre Grealish y Foden rozaron el tercero, y el segundo fue quien terminó haciendo el 3-0 a 20 minutos del final, justo después de la entrada por la que Rodrigo tuvo que pedir el cambio lesionado. Los de Guardiola mordieron en la presión y en la recuperación de balón encontraron la llave para sentenciar la final. Ya en el 88', Julián Álvarez demostró al City que sabe cómo no echar de menos a Haaland rubricando el doblete y el quinto título del año para los celestes, el primer club inglés en conquistar la Premier League, la FA Cup, la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes en un mismo año. Por su parte, Pep Guardiola logró su cuarto Mundial de Clubes, dos con el FC Barcelona, uno con el Bayern y este con el City, el más laureado del torneo superando al italiano Carlo Ancelotti. Un Mundial que terminó este viernes con el formato que se creó en 2005 ya que en 2024 volverá la Copa Intercontinental y, en 2025, nacerá el nuevo Mundial de Clubes, que pasará a disputarse cada cuatro temporadas en un formato con 32 equipos.