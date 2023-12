"El Gobierno está insistiendo en buscar soluciones", dice la ministra del Interior chilena

Santiago de Chile, 22 dic (EFE).- La ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile, Carolina Tohá, afirmó este viernes que el Ejecutivo está "insistiendo en buscar soluciones" a los problemas de la ciudadanía mediante el impulso de las reformas tributaria y de pensiones.

"No sé si hay alguien en Chile que piense que no se requiere hacer una reforma previsional (...) no hay ningún resultado electoral en la Tierra que pueda llevarnos a concluir que está bien que los pensionados se queden con sus pensiones bajas”, dijo la secretaria de Estado en una conferencia de prensa, haciendo referencia al plebiscito del pasado domingo donde el país rechazó una propuesta constitucional de corte conservador.

“En el pacto fiscal se acordó con todos los sectores políticos que ya que había un debate respecto a si se necesitaba una reforma tributaria o no, o si se podían cubrir las necesidades del país solamente con el crecimiento o la eficiencia”, señaló.

“El crecimiento es importante porque nos va a permitir recaudar más, que la eficiencia nos puede permitir ocupar mejor los recursos, pero que esos esfuerzos van a ser totalmente insuficientes para ir en respuesta a las necesidades sociales de la población”, concluyó.

La Cámara de Diputados y Diputadas de Chile rechazó el pasado marzo una ambiciosa reforma tributaria que buscaba recaudar el 3,6 % del PIB en cuatro años, lo que supuso un duro golpe para el Gobierno porque con ella pretendía financiar su agenda social , entre ellas la subida de pensiones.

Tras el rechazo, el Gobierno redujo al 2,7 % su meta de recaudación en seis años (cerca de 8.000 millones de dólares) y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, inició una ronda de conversaciones con empresarios y parlamentarios para tratar de sacar adelante el pacto fiscal incorporando aspectos más transversales.