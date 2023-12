EEUU reconoce que liberó a Alex Saab como parte de su estrategia para frenar la migración venezolana

El portavoz de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, ha reconocido este jueves que la liberación del empresario Alex Saab, considerado testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, forma parte de su estrategia para frenar la migración de la región y, en particular, de Venezuela. Kirby ha explicado en una rueda de prensa que el presidente estadounidense, Joe Biden, está tratando de "trabajar para llegar a las causas fundamentales de la migración", ya que se ha producido un "nivel récord" de personas que han emigrado hacia el norte del continente. "Esto es importante para ayudar a abordar las causas de raíz de la migración", ha remarcado. "Hay muchos factores. Y parte de eso es, por supuesto, lidiar con la inestabilidad (política e) interna de la región. Así, el trabajo que hemos hecho en esta materia con Venezuela --no solo para recuperar a los estadounidenses, sino para lograr que el régimen de Maduro se adhiera a ciertas reformas electorales-- es importante", ha aseverado. Por otro lado, al ser preguntado sobre las acusaciones vertidas desde Caracas en cuanto a que Saab ha sido víctima de crímenes de lesa humanidad tras haber sido presuntamente torturado física y psicológicamente, Kirby se ha limitado a declarar que no tiene "ningún indicio" de que esos informes "sean válidos". Según había indicado el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, Saab ha perdido tres piezas dentales tras recibir patadas en la boca, e incluso le han llegado a colocar toallas en la cara para provocarle la asfixia. Estas pruebas están siendo recabadas y serán publicadas más adelante. El Gobierno de Venezuela confirmó el miércoles la liberación del empresario colombiano Alex Saab poco después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmara que Caracas había puesto en libertad a una decena de presos estadounidenses en un gesto que recibiría una "medida apropiada si es necesario". Saab fue detenido en junio de 2020 durante una escala en Cabo Verde y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Caracas ha defendido en todo momento que su arresto es ilegal, ya que contaba con inmunidad como "enviado especial" del Gobierno de Maduro.