EEUU asegura que más de 20 países participarán en la operación 'Guardián de la Prosperidad' en el mar Rojo

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha asegurado este jueves que más de 20 países se han comprometido a participar en la operación 'Guardián de la Prosperidad', encabezada por Estados Unidos y que tiene como objetivo declarado garantizar la seguridad de navegación en el mar Rojo ante los ataques de los rebeldes yemeníes hutíes contra buques en la zona. "Ha habido resultados sólidos: hasta la fecha, más de 20 países se han inscrito para participar. En los próximos días, Estados Unidos seguirá consultando estrechamente con nuestros aliados y socios que comparten el principio fundamental de la libertad de navegación, y esperamos que la coalición siga creciendo", ha asegurado el portavoz del Pentágono, Pat Ryder, durante una rueda de prensa. Previamente, secretario de Defensa, Lloyd Austin, había convocado una reunión virtual con ministros de defensa y representantes de más de 40 países y entidades como la Unión Europea o la OTAN y en la que pidió "una respuesta internacional" para abordar la cuestión "de forma colectiva". "Es muy importante entender que los hutíes no están atacando solo a un país, sino que en realidad están atacando a la comunidad internacional. Están atacando el bienestar económico y la prosperidad de las naciones de todo el mundo. Así que, en realidad, se convierten en bandidos a lo largo de la ruta internacional que es el mar Rojo", ha resaltado Ryder. Asimismo, ha manifestado que los países de la coalición podrán contribuir "como crean que mejor pueden hacerlo", como pueden ser aportar barcos, aviones, personal militar u otro tipo de apoyo. En ese sentido, Ryder ha recalcado que se trata de "una coalición defensiva destinada a garantizar el transporte marítimo" y que patrullarán tanto el mar Rojo como el Golfo de Adén para ayudar a los buques comerciales que lo necesiten. "Lo último que diré al respecto es que los hutíes deben detener estos ataques, y deben detenerlos ahora. (...) Necesitan preguntarse si han abarcado más de lo que pueden al enfrentarse a toda la comunidad internacional e impactar negativamente miles de millones de dólares en comercio global", ha concluido el portavoz. Los hutíes, respaldados por Irán y que controlan la capital de Yemen, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2014, han asegurado que continuarán sus ataques contra buques con bandera israelí, propiedad de empresas israelíes o que vayan a puertos israelíes, a pesar de la creación de esta nueva misión multinacional, y han reiterado que los buques sin vínculos a Israel y que no se dirigan a sus puertos "no serán amenazados". Los rebeldes han lanzado varios ataques contra Israel a raíz de la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados por Hamás el 7 de octubre. En el marco de sus acciones en el mar Rojo, han secuestrado un buque --el 'Galaxy Leader'-- y han llevado a cabo ataques con drones y misiles contra otros, causando daños en al menos dos de ellos. La situación ha llevado a diversas compañías --incluidas cuatro de las cinco principales dedicadas a transporte marítimo del mundo-- a suspender sus operaciones a través de esta vía marítima, clave para el comercio internacional, o a desviar sus barcos a través de vías mucho más largas que implican rodear el continente africano a través del cabo de Buena Esperanza. Así, 'Guardián de la Prosperidad' quedará bajo mando de las Fuerzas Marítimas Combinadas, una alianza multinacional dedicada a defender las rutas marítimas internacionales, y concretamente de la Task Force 153, establecida en abril de 2022 y que opera en el mar Rojo, el estrecho de Bab el Mandeb y el golfo de Adén.