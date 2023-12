Condenan al líder de una secta surcoreana a 23 años de cárcel por delitos sexuales

Seúl, 22 dic (EFE).- El Tribunal de Distrito de Daejeon, 160 kilómetros al sur de Seúl, condenó hoy a 23 años de cárcel al fundador de la secta surcoreana Misión del Evangelio Cristiano, Jung Myung-seok, por delitos de abuso y agresión sexual contra seguidoras del grupo.

Jung, de 78 años, fue acusado de violar y agredir sexualmente a dos antiguas fieles del culto, de nacionalidad hongkonesa y australiana, por lo que la fiscalía pedía para él 30 años de prisión.

Las acusaciones de ambas, por las que Jung, que se considera a sí mismo un mesías, permanecía en prisión preventiva, quedaron recogidas en el reciente documental 'In the Name of God: A Holy Betrayal' ('En el nombre de Dios: una traición divina').

La secta, también conocida como Jesus Morning Star (JMS) o Providencia, trató de impedir sin éxito la emisión de esta serie producida por Netflix y la cadena surcoreana MBS que describe crímenes cometidos por cuatro figuras religiosas, incluido Jung, al que el documental dedica cuatro de sus ocho capítulos.

La difusión de 'In the Name of God: A Holy Betrayal' precedió a al menos otros tres testimonios de seguidoras de JMS, que reportaron también abusos sexuales.

Jung ya estuvo en prisión durante 10 años, hasta 2018, después de que los tribunales lo condenaran por violar y cometer otros abusos sexuales sobre varias integrantes de la secta y por malversación de fondos. EFE

