Cayetano Martínez de Irujo acude a casa de Genoveva Casanova

Genoveva Casanova lleva desaparecida desde que saliese a la luz, gracias a la revista Lecturas, el reportaje fotográfico con el Príncipe Federico de Dinamarca paseando por las calles de Madrid. Unas imágenes que han dado la vuelta al mundo tras saber que el heredero de la corona se quedó a dormir en el domicilio de la que fuera mujer de Cayetano Martínez de Irujo. A este último le hemos visto este viernes hacer un movimiento de lo más extraño: ha acudido al piso de Genoveva. Ha sido una visita corta, pero que ha llamado la atención porque todavía se desconoce el paradero de la modelo y lo único que ha trascendido hasta ahora es que ha estado pasando por momentos muy complicados porque la polémica con Federico de Dinamarca le ha afectado como nadie se imagina. Guardando silencio y con el rostro serio, Cayetano no ha querido hacer ninguna declaración al respecto, tampoco sobre el testimonio de Fran Rivera en televisión asegurando que su hermana, Eugenia Martínez de Irujo, se portó mal con él cuando se divorciaron. Esa no ha sido la única. Katia Gutiérrez, pareja actual de Daniel Illescas, también se ha dejado ver en el domicilio de Genoveva y ella nos ha aportado mucha más luz que Cayetano. A su salida, nos confesaba que había visto a Genoveva "bien, todo bien" y que estaba aparentemente tranquila después de la polémica con el Príncipe Federico: "Sí". En cuanto a cómo pasará la modelo las Navidades, sí que nos contestaba que "no sé nada" y recalcaba que "todo bien, nada más". De esta manera, parece que Genoveva se encuentra de nuevo en Madrid, encerrada en su domicilio y sin querer aparecer de momento ante las cámaras de los medios de comunicación.