Victoria Federica, del cumpleaños de su madre al concierto de Sebastián Yatra

Este miércoles ha sido un día de emociones para la infanta Elena, que ha logrado en su 60º cumpleaños lo que no consiguió siquiera la Princesa Leonor en su mayoría de edad el pasado 31 de octubre: reunir a toda su familia en un céntrico restaurante madrileño para celebrar por todo lo alto esta fecha tan especial. Los Reyes Felipe y Letizia, los Reyes Juan Carlos y Sofía, la infanta Cristina, sus sobrinos Juan, Pablo e Irene Urdangarín y, como no podía ser de otra manera, sus hijos Froilán y Victoria Federica. Tras la comida, cada uno retomaba sus 'quehaceres' y mientras el Emérito abandonaba España apenas 6 horas después de su llegada -aunque poco a poco se normalizan sus visitas a nuestro país pasará las Navidades en Abu Dabi- la hija de doña Elena se despedía de su familia para disfrutar con amigos de un auténtico planazo: el concierto de Sebastián Yatra, que ha puesto el broche de oro a la primera edición de 'Christmas by Starlite'. A pesar de que durante el cumpleaños Victoria se mostró feliz y no dudó en derrochar sonrisas con los numerosos medios de comunicación apostados a las puertas de la 'cumbre de los Borbón', a su llegada al recinto de IFEMA ha mostrado su cara más esquiva ante la prensa, dando la espalda a las cámaras y huyendo de las preguntas sobre cómo había sido el reencuentro familiar. Con jeans, camiseta negra y bolso de tachuelas -un look más cañero e informal que el que lució en el cumpleaños de su madre- la influencer ha guardado silencio y no ha revelado ningún detalle sobre la fiesta. Más relajada se mostró a salvo de los reporteros durante el concierto, donde se dejó ver posando de lo más cómplice con otros rostros conocidos como Susanna Griso. Una actuación la de Sebastián Yatra -en su reaparición en nuestro país tras su ruptura con Aitana- que tampoco se quiso perder el ex de Victoria, Jorge Bárcenas. Más amable que la hija de la infanta Elena, el Dj se dio un baño de masas a su llegada y, tras saludar de lo más risueño a numerosas personas, se ha pronunciado sobre su reencuentro con la sobrina de Felipe VI, con la que rompió en mayo de 2022: "Genial. Gracias siempre, a disfrutar" ha afirmado, dejando claro que su relación con la influencer es muy buena.