Tebas: "La Superliga es un error estratégico del Real Madrid"

Madrid, 21 dic (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, declaró este jueves que "no habrá Superliga a corto, medio o largo plazo, porque jurídicamente no es posible" y aseguró que si Real Madrid y Barcelona quieren hacer una competición propia la pueden poner "en marcha mañana mismo, pero fuera del entorno de la FIFA y sin los ingresos de la Liga de Campeones".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró este jueves que las normas de la FIFA y de la UEFA sobre la autorización previa de las competiciones de fútbol de clubes, como la Superliga, violan el Derecho de la Unión.

La máxima instancia administrativa de la UE señaló que la UEFA y la FIFA abusaron de "posición dominante" en su actuación contra la creación de la polémica Superliga de fútbol, que lideran Real Madrid y Barcelona.

"Es un error estratégico profundo de cómo se debe luchar contra los clubes Estado y competir contra la Premier. Desde el Real Madrid construyen esto para luchar contra clubes de la Premier y lo puede hacer perfectamente. Ahora hemos visto como han pasado de la fase de grupos de la Liga de Campeones cuatro clubes españoles y dos ingleses", dijo Tebas, en conferencia de prensa.

"La elite no es sólo tener muchos ingresos sino también otras circunstancias. Es un error estratégico profundo del Real Madrid porque la Superliga sería fracaso económico a medio plazo", comentó.

Tebas criticó el comunicado de prensa emitido por el TJUE tras analizar la sentencia completa y lo calificó de "algo desafortunado si se lee después la resolución porque no es exacto".

"Se ratifica que la UEFA y la FIFA tienen un monopolio y que en algunas circunstancias pueden ejercer abuso de poder dominante. El éxito de las competiciones europeas es por su formato horizontal, dónde todos tienen acceso sin tener en cuenta el resultado anterior. Con este formato de la Superliga, que es muy cerrado, la mayoría de clubes estarán perpetuados en la competición", declaró.

Para Tebas "el recorrido judicial de lo que se está planteando tiene recorrido porque remite al juzgado mercantil muchas cuestiones" y, por tanto, la creación de la Superliga es algo complicado.

"No va a haber Superliga a corto, medio o largo plazo porque jurídicamente no va a poder ser posible. Si uno ve el modelo que desearía tener la Superliga se podría identificar con facilidad. El único que estaría dispuesto a negociar es el Nápoles", dijo Tebas, muy crítico con el Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, por su posición sobre esta Superliga.

"Se han dedicado a explicar el formato de competición pero no la norma de gobernanza. Un club, un voto, sospecho que no, porque no es el criterio que le gusta al presidente del Real Madrid, que quiere que los ricos tengan más", confesó.

"El fútbol europeo no lo pueden construir los clubes más ricos o con más activos. Ese es el modelo que quiere el Real Madrid. No podemos avanzar a modelos lejanos de lo que entendemos en Europa", confesó el máximo dirigente de LaLiga, que pidió al gobierno de España que mostrase una posición clara sobre este asunto.

"Me gustaría que el gobierno fuera más claro respecto a este tema. Hoy me he merendado con unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid) felicitando a Florentino Pérez y se olvida que en Madrid hay varios clubes y otros no profesionales a los que hace daño. A veces tiene que informarse", manifestó.

"Sobre este tema varios comisarios europeos han sido muy claros. Si el gobierno español quiere mantenerse en una postura no tan clara esperaremos. Lo que está claro es que si Real Madrid y Barcelona quieren hacer su competición fuera del entorno FIFA lo pueden hacer mañana si quieren, pero no podrían tener acceso a los ingresos de la Champions", confesó.

"Jugarían, eso sí, todos los días un clásico, pero manteniéndose fuera del ecosistema del fútbol. Florentino nunca pierde y se construye un relato de algo que no va a ser. Esta mañana dije que me jugaba veinticinco cenas a que no habría Superliga en los próximos años. Ahora subo a cien cenas", señaló.

Tebas también respondió a Bernd Reichart, consejero delegado de A22, empresa promotora de la Superliga, que afirmó tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que han "ganado el derecho a competir" y que los aficionados podrán ver gratis los partidos.

"Eso del fútbol gratis no puede ser y no me vale un partido o un segundo. Lo del fútbol gratis tiene que haberlo dicho en un ambiente muy festivo. No se puede engañar a la gente. Yo creo que no va a pasar nada y el proceso judicial continuará desde Madrid", apuntó.

Por último, Javier Tebas aseguró que en el futuro un campeonato como la Superliga "no podrá convivir" con el resto de campeonatos nacionales.

"Cuando hablamos de fútbol parece que son tres clubes y el fútbol es mucho más. En Europa hay 52.000 jugadores profesionales, 52.000 familias que hay que cuidar, igual que a las familias de los entornos del fútbol, trabajadores o medios de comunicación. Parece que solo interesa si hay un partido interesante o el fútbol es gratis. Esto destruye el ecosistema del fútbol, desaparecerán clubes en la máxima categoría y se destruirán empleos", concluyó Tebas.

Madrid, 21 dic (EFE).- LaLiga asegura que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no avala la Superliga Europea y recuerda que "la UEFA ya recogió en 2022 una modificación de su normativa para la autorización de nuevas competiciones, que se adapta a lo que ahora está dictaminando el TJUE".

Tras conocer el fallo de la corte de Luxemburgo el organismo pidió a la Comisión Europea "que active los mecanismos necesarios para introducir medidas legislativas que protejan al fútbol europeo de futuros ataques similares".

"Aunque los promotores de la Superliga aseguran que esta sentencia les da la razón, la realidad es que el TJUE ha sido claro al afirmar que 'una competición como la del proyecto de la Superliga no debe ser necesariamente autorizada. Al habérsele planteado cuestiones de carácter general acerca de las normas de la FIFA y de la UEFA, el Tribunal de Justicia no se pronuncia, en su sentencia, sobre este proyecto específico'", afirmó.

En un comunicado, la patronal de clubes españoles, que es la única liga personada en el procedimiento, celebró estas palabras del tribunal, "que coinciden con la posición formal expresada por 23 gobiernos nacionales de la UE y del EEE, una cifra sin precedentes, que se unieron a la comunidad futbolística y deportiva en general para defender la pirámide del fútbol frente a modelos secesionistas como el que representa la llamada Superliga Europea".

"La esencia de esta sentencia coincide además con las conclusiones del Abogado General del TJUE de diciembre de 2022, que ya decía que 'si bien la European Super League Company tiene libertad para crear su propia competición de fútbol independiente, fuera del ecosistema de UEFA o FIFA, no puede, además de crear esa competición, continuar participando en las competiciones de fútbol organizadas por la FIFA y la UEFA sin la autorización previa de esas federaciones'", añadió.

Según LaLiga, la sentencia conocida hoy confirma lo que el organismo ha dicho siempre, que "cualquiera puede organizar competiciones fuera del entorno UEFA y FIFA, eso no se puede prohibir, y nadie lo ha puesto en duda".

"La cuestión judicial son las condiciones de estas competiciones para estar bajo el ecosistema de UEFA y FIFA, es decir, que debe haber una normativa transparente, clara y objetiva para la aprobación de nuevas competiciones. Ya en 2022 UEFA estableció un procedimiento para autorizar nuevas competiciones a las que puede acudir la Superliga Europea o cualquier otra competición", apuntó el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

LaLiga mantuvo que, al margen de la sentencia, "ya todo el ecosistema del fútbol, incluyendo aficionados, jugadores, entrenadores, ligas, federaciones o clubes han hablado alto y claro para decir que no desean un modelo que perpetúa la participación de unos pocos privilegiados, restringiendo la cima del fútbol europeo a una élite, en lugar de un deporte abierto para todos".

"La creación de una liga diseñada para enriquecer a los clubes más ricos y concentrar el poder en un pequeño número de equipos privilegiados, también provocaría la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo y reduciría drásticamente los ingresos fiscales de las arcas públicas de todo el continente", agregó.

También se refirió al informe pericial elaborado por la consultora KPMG que inidca que solo en España un proyecto como la Superliga Europea provocaría la pérdida de un 55% de los ingresos globales de LALIGA y los Clubes y pondría en riesgo una industria que genera más de 194.000 empleos y 8.390 millonrd de euros en impuestos al año, lo que supone un 1,44% del PIB.

Igualmente recordó que el propio Parlamento Europeo aprobó un informe que abogaba "por un modelo europeo del deporte que reconozca la necesidad de un compromiso sólido con la integración de los principios de solidaridad, sostenibilidad, inclusión, competencia abierta, mérito deportivo y equidad, y, en consecuencia, se opone firmemente a las competiciones escindidas que socavan estos principios y ponen en peligro la estabilidad del ecosistema deportivo en general".

"Por todo ello, aun habiendo quedado clara la posición de aficionados, clubes, ligas, jugadores, federaciones, el Parlamento Europeo, los Gobiernos de la UE y ahora el TJUE, para reforzar y garantizar la defensa del ecosistema del fútbol europeo, sus puestos de trabajo, su aportación a la economía, etc., pedimos a la Comisión Europea que active los mecanismos necesarios para introducir medidas legislativas que protejan al fútbol europeo de futuros ataques similares", reclamó.

LaLiga consideró por último que "es fundamental seguir colaborando estrechamente con las federaciones nacionales, las ligas, los clubes, los aficionados, los jugadores, entrenadores, instituciones de la UE, los gobiernos y otras partes interesadas para nutrir el desarrollo del fútbol, fomentar el crecimiento y preservar los valores fundamentales que han hecho del fútbol europeo la historia de éxito rotundo que es hoy". EFE

omm/nam

Madrid, 21 dic (EFE).- LaLiga afirmó este jueves que "la Superliga es un modelo egoísta y elitista" y que "todo formato que no sea totalmente abierto, con acceso directo, año a año, vía ligas domésticas, es un modelo cerrado".

El organismo se expresó así después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hiciera público su fallo sobre el proyecto de competición que respaldan el Real Madrid y el Barcelona, en el que señala que las normas de la FIFA y de la UEFA sobre la autorización previa de las competiciones "violan el Derecho de la Unión".

Sin embargo, la corte con sede en Luxemburgo añade que "una competición como la del proyecto de la Superliga no debe ser necesariamente autorizada".

El tribunal precisa que "al habérsele planteado cuestiones de carácter general acerca de las normas de la FIFA y de la UEFA, el Tribunal de Justicia no se pronuncia, en su sentencia, sobre este proyecto específico".

"Ya empiezan a intoxicar como advertí, siempre han podido organizar competiciones fuera del entorno UEFA y FIFA, y eso no se puede prohibir, el tema son las condiciones de las mismas para estar bajo la organización de UEFA y FIFA", afirmó el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

En su opinión y tras la lectura del fallo del TJUE, "lo que se está diciendo es que debe haber reglas transparentes, claras, objetivas, para la aprobación de competiciones, que no vale con la simple desaprobación, y que debería haber una estructura normativa, objetiva, que requiera condiciones equiparables a todo el sector, pero que no se deje al libre criterio de los dirigentes puntuales de FIFA y UEFA, porque ahí estaría en una situación de abuso de poder dominante".

"Ya en 2022 UEFA estableció un procedimiento para autorizar nuevas competiciones a las que puede acudir la Superliga", agregó Tebas en redes sociales.