Pezzella: "El gol del empate es el premio a la insistencia"

Sevilla, 21 dic (EFE).- El defensa argentino Germán Pezzella, autor del gol del empate del Betis ante el Girona en el encuentro jugado este jueves en el Benito Villamarín (1-1), ha destacado que su equipo lo ha "intentando durante todo el partido ante un gran equipo" y que ese tanto postrero fue "el premio a la insistencia".

"No marqué la temporada pasada y lo estaba deseando. Era algo que se me estaba negando", manifestó a los micrófonos de Movistar Pezzella, que no marcaba un gol en partido oficial desde hace más de dos años.

El central bético no quiso olvidar a sus paisanos de Bahía Blanca, su ciudad natal, donde "pasó una catástrofe muy grande" debido a un temporal y pidió a los aficionados contribuir "con donaciones porque la situación es crítica. Toda ayuda es bienvenida", destacó.