Paco Buyo: "Hemos tenido gente que entró joven como Raúl y Butragueño pero ninguno con el poderío de Bellingham

El exportero del Real Madrid Paco Buyo tiene claro que Jude Bellingham "es un jugador único" y que a pesar de que el conjunto merengue ha tenido jugadores que emergieron muy jóvenes como Raúl González o Emilio Butragueño, "ninguno entró con el poderío de Bellingham". "Hemos tenido gente joven como el caso de Raúl o Butragueño que han entrado con mucha fuerza, pero ninguno con el poderío que ha entrado Bellingham, no solo en el vestuario del Real Madrid sino también en el terreno de juego. Yo creo que es un jugador único y por eso juega en el mejor club del mundo", destacó Paco Buyo a Europa Press tras acudir a un Desayuno Deportivo conmemorativo del 40 aniversario del histórico 12-1 a Malta. Además, el de Betanzos declaró que del Real Madrid "siempre" esperan "el máximo". "Es un equipo castigado este año muy duramente con las lesiones, pero que sigue compitiendo y con muchas posibilidades de ganar la liga, que es segundo detrás de un sorprendente Girona", dijo. "En la Liga de Campeones no nos vamos a engañar, es favorito, al menos en esta eliminatoria ante el Leipzig que es un equipo joven, pero con talento y peligroso. Pero sin duda, el Real Madrid, como no puede ser de otra manera, es favorito para ganar la 'Decimoquinta'", señaló. Sobre las lesiones del conjunto madrileño, el gallego opina que no es por ningún error de preparación física. "El Real Madrid, si por algo se distingue, es por tener una gran preparación física, juegan cada tres días y compiten hasta el 90 a un gran nivel", apuntó. "Las lesiones graves del Real Madrid son por traumatismo, las musculares tampoco se deben a una mala preparación física sino a un exceso de partidos, ya que la mayoría de los jugadores del Real Madrid juegan de 70 partidos para arriba entre club y selección", expresó. En cuanto al Girona, Paco Buyo cree que "es un equipo que tiene un entrenador de lo 'mejorcito' que tiene España". "Es un equipo muy trabajado, al que le están respetando las lesiones y está en un momento extraordinario y que juega muy bien al fútbol y está ahí por méritos propios. No le ha regalado nada nadie, si siguen con esa dinámica yo creo que pueden disputar la liga y por lo tanto es bueno para el fútbol español que aparezcan equipos de estas características", comentó. Finalmente, el exportero tiene claro que España de cara a la Eurocopa "es una de las favoritas". "España es una selección renovada, con gente muy joven, talento e ilusión. Yo veo a un equipo muy bueno y es un grupo complicado, pero ganar cualquier campeonato no es fácil, entonces hay que ganarles a todos", concluyó.