Luis Alfonso de Borbón desvela cómo está su madre, Carmen Martínez-Bordiu, y cómo celebrarán estas Navidades

Poco dados a prodigarse en eventos sociales y en actos multitudinarios, Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas han reaparecido este miércoles en el concierto de Sebastián Yatra en el Festival 'Christmas Starlite'. Una ocasión que no hemos dejado escapar para preguntar al bisnieto de Franco cómo se encuentra su madre, Carmen Martínez-Bordiu, que continúa residiendo en Portugal tras retirarse de la vida pública en 2019. Desde entonces son contadas las ocasiones en las que viaja a nuestro país, principalmente para visitar a su hijo, a su nuera y a sus 4 nietos -Eugenia (16), los mellizos Luis y Alfonso (13) y Enrique (4)- y para disfrutar de una de sus grandes pasiones, la tauromaquia. Fue precisamente el pasado mes de junio cuando la vimos por última vez y anunció, para nuestra sorpresa, que volvía a ser una mujer soltera, confirmando así que había finalizado su relación de 6 años con el australiano Tim McKeague, con el que vivía en Cascais. Siempre discreto, y dejando en el aire si Carmen volverá a casa por Navidad, Luis Alfonso sí ha revelado que pasarán estas fiestas "en familia como siempre" y que su madre "está bien y tranquila que es lo más importante". "La echamos de menos, aunque la vemos más que vosotros obviamente" ha añadido, sin dar ningún detalle de cómo está en estos momentos su corazón. El balance que el duque de Anjou y la venezolana hacen de este 2023 es, como confiesan sonrientes, inmejorable: "Tenemos salud, nuestros hijos tienen salud, parece que están sacando buenas notas, no se puede pedir más". "Estamos muy contentos, tenemos suerte por ahora que son bastante buenos. Ya llegarán las fiestas y los novios, por ahora muy bien, todo aprobado" ha apuntado Luis Alfonso. Muy cercano a la Familia Real, el hijo de Carmen Martínez-Bordiu no ha dudado en felicitar públicamente a la infanta Elena por su 60 cumpleaños, aplaudiendo la imagen de "unidad" que han transmitido Felipe VI y sus familiares en un día tan especial. "Eso es lo más importante y el Rey Emérito está en su casa" ha sentenciado, reconociendo su felicidad por este reencuentro 'Real'.