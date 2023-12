Laura Bozzo, su monumental enfado al ser expulsada de 'Gran Hermano VIP' a las puertas de la final

A pesar de que sonaba como una de las grandes favoritas a hacerse con el maletín de 'Gran Hermano VIP 8', y de ser la única concursante que ha permanecido en la casa de Guadalix de la Sierra durante los tres meses que ha durado el reality -ya que Naomi entró más tarde, y Luitingo y Albert Infante fueron expulsados y posteriormente repescados- la audiencia se ha mostrado implacable con Laura Bozzo, última expulsada de esta edición. Lejos de mostrarse feliz por haber llegado hasta aquí, la presentadora peruana se ha agarrado un monumental cabreo por quedarse a las puertas de la final que ni siquiera se ha molestado en disimular, protagonizando el momento más tenso de la semifinal de 'GH VIP'. Nada más descubrir que era la cuarta finalista, Laura Bozzo pedía abandonar inmediatamente de la casa de Guadalix de la Sierra: "¿Me pueden abrir? Por favor. Nadie va a tocar mi ropa. No tengo nada que hablar, ábreme la puerta. Necesito irme" ha exclamado muy enfadada. Lejos de tranquilizarse con el paso de los minutos, el cabreo de la peruana ha ido in crescendo y, mientras recogía sus pertenencias, ni siquiera ha querido hablar con sus compañeros. "No quiero ver a nadie, vayan a celebrar, a mí no me vuelven a ver en su vida" aseguraba, 'cebándose' especialmente con Carmen Alcayde, a la que ha recriminado que la ha "destruido con los ataques que me has hecho. ¡No me hables!" ha estallado. Insistiendo en sus deseos de regresar a América cuanto antes, Laura Bozzo se ha lamentado por haberse hecho falsas ilusiones con el reality: "No te preocupes que yo tengo donde ir, no dependo de este concurso para comer. Yo vine con un sueño y me equivoqué. Uno no puede volver a empezar a los 70 en un país extraño donde te van a ver como una loca, esto es un sueño estúpido. Gracias a todo el público, a veces perdiendo se gana. Yo soy ganadora en mi tierra, gracias y besos para América, perdón por haberme ido, pero ya regreso" ha sentenciado, dejando claro que su estancia en España ha terminado, y de la peor manera posible, a las puertas de la final de 'GH VIP', del que no ha podido disimular que se sentía 'ganadora'.