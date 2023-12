Las alertas en Android e iOS sobre seguimientos no deseados están más cerca con el borrador de sus especificaciones

La organización Internet Engineering Task Force (IETF), centrada en el desarrollo de estándares de Internet, ha publicado el borrador de las especificaciones de detección de rastreadores de ubicaciones no deseadas, en la que trabajan Google y Apple para que esta tecnología pueda funcionar en distintas plataformas móviles. Google y Apple compartieron en mayo su intención de trabajar de forma conjunta para establecer unos estándares para la industria que ayuden a combatir el seguimiento no deseado a través de dispositivos de rastreo bluetooth como los Airtags (Apple) o los SmartTags (Samsung). Estos rastreadores se han ideado para localizar objetos cotidianos como mochilas, llaves o carteras en caso de pérdida y con ayuda a una aplicación móvil. Sin embargo, se han detectado usos malintencionados, con los que se rastrea la ubicación o actividad de una persona, generalmente sin su conocimiento ni su consentimiento. Precisamente, la iniciativa de los dos gigantes tecnológicos busca desarrollar un conjunto de buenas prácticas y protocolos que puedan implementar los fabricantes de estos dispositivos para que tanto Android como iOS ofrezcan alertas en caso de que se detecte una monitorización no autorizada con ellos. Fruto de este trabajo conjunto es el borrador que se acaba de publicar en IETF, una primera versión que tiene vigencia hasta el 22 de junio de 2024 y sobre la que trabajará la industria para alcanzar una versión definitiva que los fabricantes puedan implementar. El borrado recoge cuestiones como la aplicabilidad de las mejores prácticas, que son obligatorias para los accesorios de rastreo pequeños y no fácilmente detectables. También exige que los utilicen Bluetooth de bajo consumo (BLE), para que las plataformas lo detecten y puedan conectar los accesorios. Para poder detectar un mal uso que afecte a la privacidad y la seguridad de los usuarios, también se exige que estos dispositivos mantengan un estado interno habilitado para ubicación, que sea capaz de anunciar su presencia a las plataformas móviles, y dos modos que permitan distinguir su uso cerca del usuario o separado de él. También se estipulan unos tiempos, tanto para cuando está cerca del propietario como cuando está separado, que buscan impedir el seguimiento. Y la información que debe mostrarse de los accesorios de seguimiento, que incluye el fabricante, el modelo y la ID de red. NOTIFICACIONES DE SEGUIMIENTO NO DESEADO Google implementó este verano unas notificaciones para los usuarios de dispositivos que trabajen Android 6.0 y versiones posteriores del sistema operativo, que alertan en caso de detectar que un rastreador desconocido se esté moviendo con ellos. En sus planes se encuentra también el lanzamiento de una red propia de búsqueda de dispositivos en Android, que está a la espera de que Apple implemente protecciones para iOS, como señaló Google en julio y ha recordado el analista de Android Mishaal Rahman. Mientras, Apple estaría esperando a que hubiera unas especificaciones finales para lanzar sus alertas en iOS.