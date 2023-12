La votación en las elecciones de RDC se prorroga hasta este jueves por problemas en varios centros electorales

La Comisión Electoral Nacional Independiente (Ceni) de República Democrática del Congo (RDC) ha establecido que la votación continuará este jueves en aquellos colegios electorales que han tenido problemas para abrir sus puertas durante la jornada del 20 de diciembre, fecha oficial de las elecciones generales. El presidente del Ceni, Denis Kadima, que no ha precisado el número de oficinas en cuestión, ha anunciado en una entrevista en la televisión estatal, RTNC, que los centros de votación que han abierto más tarde continuarían abiertos más allá de su cierre oficial "para permitir que cada elector pueda votar". El Gobierno congoleño, por su parte, había alentado al organismo electoral "a tomar medidas para permitir que todos los congoleños pueda votar y a responder a algunas dificultades encontradas", mientras que ha celebrado "la movilización masiva" de la población en unas elecciones "que, en general, van bien" y ha condenado los actos de "vandalismo observados" en el país. No obstante, varios candidatos electorales de la oposición han realizado un llamamiento a las autoridades, la sociedad civil y la comunidad internacional para pedir una celebración de elecciones sin irregularidades con una comisión electoral modificada, ya que destacan que la Constitución y la ley electoral determinan que los comicios no pueden extenderse a una nueva jornada. "Legalmente no existe ninguna excepción posible el día de las elecciones. La exención solo se refiere a los horarios de apertura y cierre. Tal excepción de hora, y no de día, debe estar justificada y solo puede decidirse en condiciones que garanticen la igualdad de los ciudadanos ante las votaciones de conformidad con los dispuesto", reza un comunicado conjunto. Así, han señalado "la imposibilidad constitucional y legal para la Ceni de desviarse del día fijado" para los comicios y han considerado que "actuar de otra manera consistiría una toma de poder por la fuerza y su ejercicio en violación de la Constitución". Cinco de los 19 candidatos a presidenciales han firmado el texto, entre ellos, se encuentran el candidato Martin Fayulu --derrotado por el actual presidente, Félix Tshisekedi, en la segunda vuelta de las elecciones de 2018-- o el aspirante a la Presidencia Denis Mukwege, Premio Nobel de la Paz. Alrededor de 44 millones de personas elegirán al presidente, el Parlamento y a sus representantes en asambleas regionales y consejos locales, y la votación supondrá la primera ocasión en la que el país celebre comicios después de una transición democrática --tras las elecciones de 2018, cuando Tshisekedi sucedió a Joseph Kabila-- desde la independencia, en 1960. Tshisekedi aspira a un segundo mandato al frente del país africano tras una campaña marcada por la tensión. Tshisekedi, hijo del histórico líder opositor Étienne Tshisekedi --fallecido en 2017--, se enfrenta a un total de 21 candidatos tras una campaña marcada por la desconfianza en torno al papel de la comisión electoral y los episodios de violencia durante diversos actos de campaña por parte de destacados opositores. En esta ocasión, las elecciones tienen lugar pese a los llamamientos por parte de algunos opositores a favor de un aplazamiento, especialmente a causa del repunte de la inseguridad en el este, donde operan decenas de grupos armados, incluido uno vinculado a Estado Islámico.