La Asociación Europea de Clubes recuerda que "el mundo del fútbol dejó atrás la Superliga hace años"

La Asociación Europea de Clubes también recalcó que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) "no apoya ni respalda de ninguna manera ningún tipo de proyecto de Superliga" y que "el mundo del fútbol dejó atrás hace años" la idea de este nueva competición. "La Asociación Europea de Clubes, que representa a casi 500 clubes de fútbol profesionales de toda Europa, toma nota de la sentencia dictada hoy por el TJUE. Para ser absolutamente claro, la sentencia no apoya ni respalda de ninguna manera ningún tipo de proyecto de Superliga", reiteró el organismo en un comunicado. La ECA recordó que desde que se inició "el caso legal hace dos años" ya se han "implementado importantes reformas progresivas de gobernanza en todo el ecosistema del fútbol en Europa y en todo el mundo, incluidas nuevas reglas de la UEFA para la autorización previa de competiciones". "Y, en particular, reformas en el marco del Memorando de Entendimiento y Empresa Conjunta de la ECA con la UEFA y la FIFA (firmado en septiembre y marzo de este año). A través de la ECA, los clubes ya están hoy en el centro de la toma de decisiones en relación con las competiciones en las que participan", advirtió. Por ello, la ECA cree que "el mundo del fútbol dejó atrás la Superliga hace años" y recalcó que "las reformas progresivas continuarán". "Lo más importante es que el fútbol es un contrato social, no un contrato legal. Todas las partes interesadas reconocidas en el fútbol europeo y mundial están más unidas que nunca contra los intentos de unos pocos individuos de perseguir agendas personales para socavar los fundamentos y principios básicos del fútbol europeo", indicó. "La ECA continuará trabajando con la UEFA, la FIFA y todas las partes interesadas reconocidas en el fútbol para desarrollar el fútbol de manera positiva y progresiva, basándose en los principios de meritocracia deportiva, inclusión, competencia abierta y solidaridad genuina. Estos principios están en el corazón de la ECA y en el centro del modelo deportivo europeo, del que todos los niveles de la pirámide se benefician y prosperan", sentenció la asociación que preside Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG francés.