Jueves, 21 de diciembre de 2023 (22:00 GMT)

EEUU INMIGRACIÓN

EE.UU. admite que liberó a Saab dentro de su estrategia para frenar la migración venezolana

Washington (EFE).- Estados Unidos admitió este jueves que liberó al empresario colombiano Alex Saab, estrecho colaborador del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como parte de su estrategia para frenar la migración venezolana. En una rueda de prensa, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el "trabajo" que la Administración de Joe Biden está haciendo con Venezuela es "importante para abordar las causas de raíz de la migración".

EEUU MÉXICO

Blinken lidera comisión de EE.UU. que irá a México a hablar de migración con López Obrador

Washington (EFE).- Una delegación de Estados Unidos, encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken, viajará en los próximos días a México para hablar con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre el aumento del fenómeno migratorio en la frontera, anunció este jueves la Casa Blanca. Todavía no hay fechas concretas del viaje, en el que también participarán el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la asesora presidencial Elizabeth Sherwood.

ARGENTINA ECONOMÍA

Milei asegura que la compraventa libre de dólares ya no se "persigue" en Argentina

Buenos Aires (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró este jueves en una entrevista radiofónica que la compra y venta libre de dólares y otras divisas extranjeras dejó de ser un delito y ya no se "persigue" en el país, tras la firma la noche del miércoles de un amplio decreto con medidas económicas. "Hoy en el mercado libre podés comprar todo lo que se te dé la gana y nadie te va a perseguir. Hoy vas y comprás los dólares que quieres y nadie te va a perseguir por eso" (sic), reiteró el mandatario a radio Rivadavia.

ISRAEL PALESTINA

Comité de la ONU dice que Israel y otros Estados no hacen nada por evitar un "genocidio"

Ginebra (EFE).- Tras la reanudación de las hostilidades el 1 de diciembre, "hay preocupaciones serias respecto a la obligación de Israel y otros Estados de evitar que se cometan crímenes contra la humanidad y genocidio", señaló este jueves el Comité de la ONU contra la Discriminación Racial en relación con la guerra de Gaza. El comité de expertos se mostró conmocionado por la intensificación de los bombardeos y ataques en Gaza tras la semana de pausa humanitaria que se logró acordar a finales de noviembre, en un conflicto que ya ha causado la muerte de más de 20.000 palestinos, según indicó el comité en un documento.

ISRAEL PALESTINA

Israel y Hamás, sin negociación para una nueva tregua que permita la liberación de rehenes

Jerusalén (EFE).- Las negociaciones entre Israel y Hamás para alcanzar una nueva tregua que incluya la liberación de rehenes están en punto muerto, el grupo islamista se niega a cualquier pacto que no incluya un cese el fuego permanente y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, solo ofrece a los milicianos "rendirse o morir". “Por el momento no tenemos ninguna negociación", aseguró este jueves un alto funcionario israelí que pidió el anonimato, durante una conferencia con prensa internacional.

EEUU TRUMP

El fiscal urge al Supremo de EE.UU. a decidir sobre la inmunidad de Trump en caso Capitolio

Washington (EFE).- El fiscal especial Jack Smith, encargado de la investigación contra el expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021), urgió este jueves al Tribunal Supremo para que decida sobre la petición que hizo el exmandatario para que se reconozca que tenía inmunidad en el caso del asalto al Capitolio. Dicha petición mantiene en suspenso el caso del Capitolio que debe juzgarse en Washington, y que de ralentizarse mucho podría no afectar ni a una eventual candidatura del republicano ni a las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

EEUU ELECCIONES

Rudy Giuliani se declara en bancarrota tras su condena millonaria por difamación

Nueva York (EFE).- El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani se declaró este jueves en bancarrota en un tribunal de Nueva York, después de ser condenado el viernes pasado a pagar 148 millones de dólares a dos trabajadoras electorales de Georgia por difamarlas. Giuliani, que fue abogado personal del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021), declaró unos activos estimados entre uno y diez millones de dólares, mientras que sus deudas se estiman entre los 100 y los 500 millones de dólares, según recogen los medios estadounidenses.

REPÚBLICA CHECA TIROTEO

La UE, "espantada" y "horrorizada" por el tiroteo en la Universidad Carolina de Praga

Bruselas (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, aseguró este jueves estar "espantada" por el tiroteo en la Universidad Carolina de Praga que ha dejado al menos 15 personas fallecidas y 24 heridos, mientras que la presidenta del Parlamento Europeo (PE), Roberta Metsola, afirmó estar "profundamente horrorizada" por lo sucedido. "Espantada por la violencia sin sentido del tiroteo que cobró hoy varias vidas en Praga. Expreso mi más sentido pésame a las familias de las víctimas y al pueblo checo en su conjunto", escribió Von der Leyen en su perfil de la red social X (antes Twitter).

UCRANIA GUERRA

Rusia ha congelado intercambios de prisioneros para desestabilizar a Ucrania, dice Kiev

Kiev/Leópolis (EFE).- Tras más de cuatro meses sin intercambios de prisioneros de guerra, los familiares de los cautivos ucranianos temen por sus seres queridos, mientras que las autoridades denuncian una campaña rusa para desestabilizar la sociedad a través de llamadas telefónicas que culpan a Kiev de la congelación de la situación. En total, 2.598 prisioneros de guerra han regresado a Ucrania en 48 intercambios, pero varios miles permanecen cautivos.

ÓSCAR

Dos españolas, una mexicana, una chilena y una peruana, entre las precandidatas a los Óscar

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- La película española 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona; la mexicana 'Tótem', de Lila Avilés; el documental chileno 'La memoria infinita', de Maite Alberdi, y los cortometrajes de Pedro Almodóvar 'Strange Way of Life' y el peruano 'Wings of Dust', de Giorgio Ghiotto, quedaron entre los precandidatos para optar a los Óscar 2024, informó este jueves la Academia en un comunicado. La película de Bayona producida por Netflix, que cuenta la tragedia aérea de los Andes de 1972, fue preseleccionada en las categorías de mejor película internacional, maquillaje, banda sonora original y efectos visuales. EFE

