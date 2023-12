Javier Tebas: "Me gustaría que el Gobierno fuese mucho más claro respecto a la Superliga"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó este jueves que le gustaría que el Gobierno español "fuese mucho más claro" en lo referente al tema de la Superliga, un proyecto del que no le ha sorprendido el formato presentado horas después de conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que sería "insostenible económicamente" si ofreciese sus partidos gratis, pidiendo "no engañar a la gente". "Me gustaría que el Gobierno español fuese mucho más claro respecto a este tema. Si no tiene una postura tan clara, esperaremos, tendrán que valorar la sentencia, pero no va a haber Superliga ni a corto ni a medio ni largo plazo, jurídicamente no será posible. Sí he visto unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso felicitando a Florentino Pérez, creo que se olvida que la comunidad tiene al Atlético, el Rayo, el Getafe y clubes no profesionales a los que la Superliga les hace muchísimo daño", aseguró Tebas en rueda de prensa en la sede de LaLiga. En esta, el dirigente continuó analizando una sentencia donde cree que el comunicado del TJUE fue "algo desafortunado porque no refleja claramente algunas de las cuestiones" y apuntó que el formato que 'A22' presentó tras conocerse el dictamen es "un pelín más abierto que el de 2021" y que no le había sorprendido. "Hace más de un año que sabíamos que iban a venir con este formato, es una Superliga menos escondida, pero igual de mentirosa", advirtió el abogado, para el que "es imposible revertir" que compitan los clubes ingleses. "Si algún equipo se apunta (a la Superliga) será otro perfil de clubes", agregó al respecto. "Han explicado el formato, pero no el modelo de gobernanza, sospecho que no va a ser un club, un voto, porque eso no le gusta a Florentino Pérez. Los más ricos votarán más que los menos ricos", prosiguió. El dirigente insistió en que a este proceso le queda "bastante más recorrido a nivel judicial" y que su frase sobre que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, nunca perdía se había hecho "realidad", aunque considera que "ha perdido bastante". "Nos habían vendido que la UEFA iba a ser condenada por monopolio y que mañana estaría la Superliga, y no es así", remarcó. "Si el Real Madrid y el FC Barcelona quieren hacer una competición fuera del entorno UEFA-FIFA lo pueden hacer mañana, eso no está prohibido, pero no podrían tener ingresos por jugar la Champions. Querer mantenerse en el ecosistema saliéndose tiene consecuencias a nivel económico. El tiempo nos va a dar razón", explicó. Tebas opinó que este jueves no se discutía si la UEFA ostentaba un monopolio que para él era "indiscutible" y que la sentencia "no era exactamente lo planteado por 'A22'". "Que, por cierto, el Real Madrid no ha querido dar la cara", ironizó. En este sentido, no piensa que el Real Madrid necesita la Superliga por cuestiones financieras porque su situación es "correcta", mientras que el FC Barcelona está "en una buena dinámica de cambio y sólo le quedan algunas fases para estar estabilizado". "Creo que el Real Madrid más bien ha cometido un error estratégico profundo de cómo se debe luchar contra los clubes-estado y contra la Premier", detalló. "Laporta siempre ha intentado dialogar en este tema, pero el fútbol europeo no lo pueden construir los más ricos o los que más activos tienen, espero que haya entendido que el diálogo es dentro de UEFA o LaLiga", resaltó el presidente de la patronal de clubes que advirtió que "el fútbol es libre" pese a las palabras de Florentino Pérez sobre una nueva era de libertad para este deporte. "REICHART MIENTE AL DECIR QUE SERÁ GRATIS" Y sobre el mensaje de 'A22' de ofrecer todos los partidos gratis, el dirigente lo ve "insostenible económicamente". "En vez de cerrar el bar a las 5.00, lo han cerrado a las 7.00, eso es algo no lo puede decir alguien que parece que entiende de derechos audiovisuales (Bernd Reichart, CEO de la empresa). Subo mi apuesta a 1000 cenas si se da en una plataforma gratis, pero no me vale un partido, ni un segundo. Eso no es posible en unos derechos audiovisuales que en Europa generan más de 13.000 millones de euros", recalcó. Además, aclaró que no había llamado en las redes sociales "borracho" a Reichart . "Me refería a un ambiente divertido, pero miente al decir que será gratis, debía ser un ambiente muy festivo. Eso es mentira, este CEP viene mintiendo constantemente, no se puede engañar a la gente", afirmó sobre Reichart, que "posiblemente no sepa" de dónde va a salir la financiación del proyecto. Finalmente, preguntado por la comparación con la Euroliga, avisó de que "la diferencia de negocio es abismal" y que, según tiene entendido, "no es un modelo económico rentable" y que "están a tortas entre ellos", mientras que sobre su comparecencia junto a Nasser Al-Khelaïfi, con el que siempre se ha mostrado muy crítico, horas antes, recordó que en esta ocasión coincidían "en un tema importante". "No soy sectario para defender el bien común, por eso estamos legitimados a decir lo que decimos, cuando nos enfrentamos, nos enfrentamos contra todos aquellos que no cumplen las normas", zanjó.