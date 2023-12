Israel acusa a Irán de intentar reclutar a israelíes para llevar a cabo "misiones hostiles"

Los servicios de Inteligencia de Israel han asegurado este jueves haber desarticulado durante los últimos meses varios intentos del Gobierno de Irán para reclutar a ciudadanos israelíes a través de las redes sociales para que lleven a cabo "misiones hostiles" contra el país. El Shin Bet ha señalado que Teherán habría intentado reclutar a israelíes a través de Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram y X, utilizando tapaderas como servicios de correo, perfiles en páginas de citas y páginas con ofertas de trabajo, entre otros, según ha informado el diario israelí 'The Times of Israel'. Así, ha detallado que a estas personas se les ofrecieron una serie de tareas a cambio de recibir compensaciones económicas, incluido el hacer fotografías en ciertas zonas y comprobar direcciones, entre otros. Algunos de los contactados evitaron responder, mientras que otros avisaron a las autoridades tras recibir estos mensajes. El Shin Bet ha destacado que las acciones supuestamente reclamadas por Irán "parecen no tener relación con aspectos de seguridad, pero buscan beneficiar a los iraníes y enriquecer la información de Inteligencia en su posesión", antes de abundar en que este tipo de prácticas "son un método de operación bien conocido". De esta forma, ha agregado que los servicios de Inteligencia han detectado que "los esfuerzos de las fuerzas de seguridad iraníes se han intensificado en gran medida" desde el inicio del conflicto en la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "El objetivo es apoyar a Hamás en su guerra y dañar la resiliencia nacional israelí y el esfuerzo de guerra, desmoralizando y profundizando las divisiones sociales", ha explicado, antes de agregar que Teherán "usa el espacio digital con objetivos de intimidación, trasladando mensajes o haciendo avanzar actividades terroristas". Por último, ha destacado que ha identificado cuentas en redes sociales que se hacen pasar por israelíes para "hacer un uso cínico y manipulador del asunto de los rehenes (secuestrados el 7 de octubre por Hamás) e incluso intentando actuar contra familiares de los rehenes o contra familias de luto", al tiempo que ha dicho que ha logrado "recopilar mucha información" sobre la identidad de los agentes iraníes detrás de este plan.