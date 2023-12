Feijóo se volcará en la campaña gallega con caravana electoral propia para revalidar la mayoría absoluta del PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se volcará en la campaña de las elecciones gallegas del 18 de febrero con una caravarana electoral independiente a la del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con la que recorrerá Galicia con el objetivo de revalidar la quinta mayoría absoluta del Partido Popular. La incógnita que pesaba en el ámbito político autonómico desde hace semanas, con un runrún electoral cada vez más alto, ha sido desvelada este jueves por el presidente de la Xunta, quien ha confirmado que habrá adelanto y los gallegos irán a las urnas el próximo domingo 18 de febrero. Feijóo, que logró cuatro mayorías absolutas en la Xunta (2009, 2012, 2016 y 2020), se pondrá ahora a disposición del PP gallego para ayudarle en esta campaña, en la que tiene previsto tener una caravana electoral paralela a la de Rueda en su recorrido por los pueblos y ciudades gallegas, según fuentes 'populares'. RAJOY TAMBIÉN PARTICIPARÁ EN LA CAMPAÑA Se trata de un modelo de campaña similar al que ya realizó Mariano Rajoy en la campaña electoral de 2009 cuando apoyó con su propia caravana electoral a Feijóo, que debutaba por primera vez como candidato a la Xunta de Galicia y cosechó su primera mayoría absoluta. El expresidente del Gobierno también participará en la campaña gallega, como ha hecho en las últimas citas electorales, tanto autonómicas como generales, según han indicado las mismas fuentes del partido. Fuentes del PP creen que Rueda podrán revalidar el Gobierno gallego porque "no hay desgaste" en la gestión. "O gobierna el PP o el BNG", señalan en 'Génova', donde advierten de la ventaja que la formación de Ana Pontón saca a los socialistas gallegos. EL PP APELARÁ AL VOTO ÚTIL En el equipo de Feijóo afrontan tranquilos esta cita con las urnas en Galicia y creen que el partido de Gonzálo Pérez Jácome puede quitarles algunos votos pero no escaños, han señalado fuentes de la cúpula del PP. En el caso de Vox, consideran que no obtendrá representación en el Parlamento gallego, algo de lo que ha presumido el actual presidente del PP durante su mandato al frente de la Xunta. En las pasadas elecciones muncipales del 28 de mayo, Lilian Cerdeira logró el acta de concejal en Avión (Orense), convirtiéndose en el primer representante institucional de la formación de Santiago Abascal en Galicia. En cualquier caso, Feijóo ya ha hecho este mismo jueves un ha hecho un llamamiento al voto útil al PP para que todo el voto al centro derecha no quede fragmentado porque, según ha explicado, de haber sido así en las generales, el PSOE no estaría ahora gobernando con sus socios de Gobierno. "En Galicia solo hay dos posibilidades, o gobierna el PP o gobierna el independentista", ha declarado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press. Después de conocerse la fecha electoral, Feijóo ha asegurado en su cuenta de la red social 'X' que Alfonso Rueda es "el futuro". "Pedro Sánchez inició su legislatura con la Ley de Amnistía. Rueda convoca convoca elecciones después de aprobar los presupuestos. Es la única forma de gobernar: con la verdad, con los ciudadanos como prioridad y aportando confianza", ha añadido.