El Atlético de Madrid, contra la Superliga: "Estamos a favor de proteger a la gran familia del fútbol europeo"

El Atlético de Madrid se mostró este jueves contrario al proyecto de la Superliga, argumentando que es una competición que "la familia del fútbol europeo no quiere", por lo que se declaró "a favor de proteger" el actual modelo continental y las ligas domésticas, según un comunicado emitido por la entidad. "La familia del fútbol europeo no quiere la Superliga europea. Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España (a excepción del Real Madrid y Barcelona), no quieren la Superliga", manifestó tajante el club rojiblanco en su página web. Así, confirmó su postura "a favor de proteger a la gran familia del fútbol europeo y las ligas domésticas". "Y de que a través de ellas se consiga la clasificación para las competiciones europeas en el terreno de juego cada temporada", defendió el que fue uno de los clubes fundadores del proyecto. La entidad, presidida por Enrique Cerezo y propiedad de Miguel Ángel Gil Marín, explicó que la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) "sobre el marco de autorización previa de otras competiciones se refiere a estatutos antiguos de la UEFA que ya fueron modificados en junio de 2022". "La Asociación de Clubes Europeos (ECA) y UEFA han creado una sociedad que hace que carezca de sentido la consideración de que UEFA es un monopolio, ya que los clubes, en virtud de los acuerdos adoptados en el seno de esta sociedad conjunta, deciden al 50% a quién se venden los derechos de patrocinio y de televisión y el reparto de dichos ingresos, así como los formatos de competición", zanjó el club. La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró este jueves ilegal el veto de la UEFA y la FIFA a la organización de la Superliga por parte de un grupo de equipos, entre ellos el Real Madrid y el FC Barcelona, al concluir que las normas que aplican estas dos asociaciones internacionales no están sujetas a ningún criterio que garantice su transparencia, proporcionalidad y objetividad.