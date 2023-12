Díaz ve "hipócrita" la rapidez para actuar en el mar Rojo por interés comercial y no lograr un alto el fuego en Gaza

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha tildado de "enormemente hipócrita" la celeridad para desplegar la operación militar internacional 'Guardián de la Prosperidad', impulsada por EEUU, en el mar Rojo para defender intereses comerciales, lamentando que no se actúe con la misma rapidez cuando se vulnera la legalidad internacional en Gaza. Díaz ha manifestado que España "debe de intervenir" en todas aquellas actuaciones donde se vulnere el derecho internacional, en una entrevista este jueves en Cadena Ser, recogida por Europa Press. Pero ha reprochado que se aplique una "eficacia sorprendente" por parte de la comunidad internacional para velar por la seguridad del tráfico marítimo y, sin embargo, no se desplieguen "todas las herramientas" para que Israel acepte un alto el fuego y cese sus bombardeos a la población civil palestina. "Vemos cómo se está vulnerando la legalidad internacional en Gaza, cómo están asesinando en Gaza a niños (...), vulnerando toda la legalidad internacional y ahí no son tan rápidos ni son tan eficaces", ha lanzado la vicepresidenta segunda para insistir en que, en el caso del mar Rojo, se puede comprobar que cuando "se quiere, se puede". Por tanto, Díaz ha enfatizado que le produce "tristeza absoluta" esta dualidad entre la defensa de intereses comerciales y lo que ocurre con la población palestina.