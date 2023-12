Xavi Hernández: "La primera parte es inaceptable, quiero un equipo con alma"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, calificó de "inaceptable" la primera parte contra la UD Almería y confesó que tuvo que dar la charla más dura de su carrera como técnico para cambiar la actitud de su equipo, un bajón de "intensidad" que "no volverá a pasar" y que resolvieron con victoria (3-2). "La primera parte es inaceptable la intensidad, así no podemos robar la pelota. Si no tenemos efectividad por lo menos tenemos que tener agresividad, alma, y en la primera mitad no lo acepto, o corremos como animales o no nos da. La gente se pone nerviosa, pita, y en la segunda mitad anima. Lo primero es darlo todo. Si no nos da el fútbol nos tiene que dar con alma", dijo en rueda de prensa. El técnico azulgrana fue muy contundente después del sufrido triunfo de su equipo e insistió en que la actitud es primordial ya que no se trata del mejor Barça de la historia como en 2010. "Yo tengo que exigirles la intensidad, se lo he dicho en el descanso, más allá de que hemos tenido cuatro ocasiones claras. Si no tenemos la capacidad de marcar, tenemos que tirar de lo otro, trabajar como animales", afirmó. "Sienten la presión, se pueden llegar a asustar, de que el balón quema, es lo que se genera. Yo tengo que ser más exigente y fuerte con los jugadores, protegerles. Esto es el Barça, hay que dejarse la piel en el campo. El Almería no tiene un mal equipo, ni un mal entrenador, me preocupa mi equipo. Quiero un equipo con alma, que se deje la piel, el año pasado esto nos dio dos títulos. No tenemos el Barça del 2010, no tenemos esa calidad", añadió. "No tenemos la calidad ni la capacidad individual, tenemos el alma. El año pasado recuperamos 200 balones en campo contrario, hay que recuperar todo eso. Si no damos todo no nos llega, contra ningún equipo", insistió un Xavi que entendió los pitos de la afición. El preparador culé confió en que el parón y "desconectar" en las Fiestas ayude al equipo, así como haber visto lo que tienen que hacer y lo que no contra el Almería. "La primera parte es justo lo que no hay que hacer y la segunda es lo que hay que hacer, pues perfecto. Si tenemos la cara de la segunda parte podremos competir por los títulos en 2024", dijo. "Me estoy abriendo en canal, es responsabilidad mía, pero no va a volver a ocurrir", añadió un Xavi que confesó que fue la charla más dura como técnico la que tuvo que dar en el descanso este miércoles. "Se lo han tomado muy bien, mira la segunda parte", terminó.