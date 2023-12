Vítor Baía: "No vamos a tomar una opinión formal antes de la decisión de mañana"

Madrid, 20 dic (EFE).- Vitor Baía, vicepresidente del Oporto, dijo este jueves que hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no se pronuncie sobre la Superliga no adoptará "una opinión formal", aunque "puede ser una decisión que modifique muchas cosas".

"Antes de la decisión no vamos a tomar una opinión formal sobre este tema. Después de mañana sí. Ya veremos lo que puede venir de esta decisión. Hay que esperar, no nos vamos a precipitar. Puede ser una decisión que modifique muchas cosas en nuestras competiciones", aseguró.

Baía asistió este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu a la presentación del Corazón Classic Match, partido solidario entre leyendas del Real Madrid y el Oporto para recaudar fondos para luchar contra el ELA y para los proyectos de sostenibilidad y sociodeportivos del club blanco, un día antes de que el TJUE haga público su fallo final sobre la Superliga.

"Siempre he vivido con la 'Champions', la competición que premia a los equipos ganan en su países. Ahora habiendo la oportunidad de crear otra competición tenemos que analizarlo en el momento. Hoy no hay nada, no tenemos una opinión formal. Hoy lo que hay es la 'Champions' que es la principal competición', dijo.

Para el portugués, exportero del Fútbol Club Barcelona, los favoritos para ganar la Liga de Campeones esta temporada son los "grandes equipos" como "el Bayern, el Real Madrid, el Manchester City o el Barcelona".

"A mí me gustaría que ganase el Oporto, pero nosotros lo vamos a hacer lo mejor que podamos y tratar de pasar a la siguiente fase" , confesó.

El TJUE dará a conocer este jueves si la posición de la UEFA y la FIFA con respecto a la creación de la Superliga, que apoyan el Real Madrid y el Barcelona, es contraria a las normativa europea de competencia como denuncian los impulsores del proyecto.