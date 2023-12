Tasa hipotecaria a 30 años EE.UU. cae a mínimo de junio en 6,83%

(Bloomberg) -- Las tasas hipotecarias en Estados Unidos cayeron por quinta semana consecutiva y alcanzaron su menor nivel desde junio en una señal bienvenida para los potenciales compradores de viviendas.

La tasa del contrato de una hipoteca fija a 30 años cayó 24 puntos básicos a 6,83% en la semana terminada el 15 de diciembre, según mostraron el miércoles los datos de la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés). También disminuyó la tasa de interés de las hipotecas variables a cinco años.

Al mismo tiempo, el índice de solicitudes de compra de viviendas del grupo bajó un 0,6% desde el máximo de agosto. Combinado con una disminución en la refinanciación, el índice general de MBA de solicitudes de hipoteca disminuyó un 1,5%, su primera caída desde finales de octubre.

Si bien las tasas hipotecarias siguen elevadas, la constante disminución es una buena noticia para un mercado inmobiliario que se vio golpeado este año por una serie de aumentos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años ha caído más de un punto porcentual desde su máximo de octubre ante las perspectivas de que el banco central comenzará a recortar las tasas el próximo año. Las tasas hipotecarias tienden a moverse a la par con los rendimientos del Gobierno.

Los datos de tasas de MBA sugieren el potencial de que el mercado inmobiliario gane algo de tracción. Los datos publicados el martes mostraron que el inicio de viviendas aumentó a un máximo de seis meses en noviembre, ya que los constructores se beneficiaron de la falta de inventario en el mercado de reventa.

Si bien la demanda de viviendas nuevas se ha fortalecido, las ventas de propiedades usadas siguen siendo mediocres, ya que muchos propietarios con hipotecas a tasas mucho más bajas se muestran reacios a vender. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios también publicará hoy su informe de ventas de viviendas existentes de noviembre.

La encuesta de MBA, que se realiza semanalmente desde 1990, utiliza respuestas de banqueros hipotecarios, bancos comerciales y cajas de ahorro. Los datos cubren más del 75% de todas las solicitudes de hipotecas residenciales minoristas en EE.UU.

Nota Original:US 30-Year Mortgage Rate Slides to 6.83%, Lowest Since June

