Simeone, sin Savic ni Hermoso, pendiente de Giménez y ante una defensa nueva

Madrid, 20 dic (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no dispondrá de Stefan Savic, expulsado ante el Getafe, ni de Mario Hermoso, por quinta amarilla, en el partido de este sábado contra el Sevilla, al que mira pendiente de José María Giménez, baja el martes, y con la necesidad de configurar una combinación defensiva novedosa este curso.

El central uruguayo, que se perdió el duelo de este martes ante el Getafe y del que el club rojiblanco no ha informado aún de ninguna molestia o lesión, está en duda para el compromiso de este sábado contra el equipo andaluz en el estadio Cívitas Metropolitano, el último del año, correspondiente a la cuarta jornada y aplazado por el mal tiempo.

A la vez, Savic es baja por sanción. Sus dos amarillas contra el Getafe, en los minutos 15 ("por derribar de manera temeraria a un contrario en la disputa del balón", según relató el árbitro, Munuera Montero, en el acta) y 38 ("por golpear a un contrario con el brazo de manera temeraria en la disputa el balón"), suponen un choque de sanción ante el Sevilla.

Y, sobre todo, Mario Hermoso tampoco está disponible para el sábado, una vez que el central rojiblanco, el más indiscutible actualmente de los tres, titular en 22 de los 23 encuentros oficiales de este curso, vio su quinta amarilla de esta Liga por "derribar de manera temeraria a un contrario sin estar el balón en disputa", según el acta, con lo que, a falta de posibles recursos, se perderá el duelo aplazado contra el Sevilla.

Hermoso sólo no ha jugado un encuentro en esta campaña, la victoria por 2-1 ante el Almería, en la que descansó para descargar su acumulación de encuentros.

En ese partido, Simeone contó de inicio con Stefan Savic, que tampoco puede jugar contra el Sevilla, con lo que el técnico argentino deberá presentar una defensa novedosa esta temporada ante el equipo andaluz.

Indiscutible Axel Witsel, en el once inicial en los últimos 17 choques oficiales, 16 de ellos como central y uno como medio centro, y a la espera del estado de Giménez, si puede o no entrar en la convocatoria y ser o no titular, hay varias opciones para cubrir las dos restantes (si el uruguayo no está apto) o la restante plaza que quedaría para la alineación inicial, dependiendo también del sistema que emplee, si mantiene el 5-3-2 o lo modifica el sábado.

La opción alternativa más empleada por Simeone, hasta ahora, ha sido César Azpilicueta, quizá sin el recorrido ni la trascendencia que se preveía cuando fichó desde el Chelsea, pero con una cuota de 17 partidos jugados, nueve desde el principio, aunque tan solo dos de ellos en los últimos 12 choques, de los que se quedó sin minutos en cuatro.

Es la posibilidad más natural para la zona derecha de la defensa. La otra es Caglar Soyuncu, cuya oportunidad en Bilbao contra el Athletic Club fue fallida. Cometió un penalti y fue reemplazado al descanso, en su única titularidad hasta la fecha en su primera campaña en el Atlético, al que llegó el pasado verano procedente del Leicester.

El amistoso del internacional turco contra el Manchester City fue imponente en la pretemporada. Después ha jugado sólo 164 minutos repartidos en siete partidos, entre una lesión muscular y la decisión técnica de Simeone. Sólo disputó cuatro duelos desde el pasado octubre, cuando se reintegró al grupo tras superar una lesión sufrida con su selección.

Tanto Soyuncu como Azpilicueta pueden jugar por la derecha o por la izquierda, dependiendo de la necesidad del equipo y de la disponibilidad de Giménez.

Para el perfil zurdo también está la opción de Reinildo Mandava, aunque más remota por la inactividad del lateral, que también puede ejercer de central, desde el pasado 25 de febrero, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en un derbi ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

Reintegrado a la dinámica de grupo el pasado 24 octubre, de vuelta a las convocatorias desde hace siete encuentros, desde el 1-0 al Mallorca, aunque sin recorrido sobre el terreno de juego en ninguno de ellos, su concurso de inicio parece más improbable, aunque este martes, ante el Getafe, era una opción que manejaba Simeone para la defensa del 3-2 ante el conjunto azulón, que finalmente empató de penalti por medio de Borja Mayoral (3-3).

"Una pena que Marcos Llorente nos pidió el cambio en el final del partido, porque teníamos en mente otra situación para poder defender con Reinildo o con Soyuncu, que estaban por entrar uno de los dos", explicó el entrenador al término del choque ante el Getafe, en el que creció la presión para el partido contra el Sevilla. Ya no hay margen de error.