Rusia acusa a Zelenski de hacer de la guerra su "última oportunidad" de seguir en el poder

Las autoridades de Rusia han acusado al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de hacer de la guerra --iniciada en febrero de 2022 por orden del jefe de Estado ruso, Vladimir Putin-- su "última oportunidad" de perpetuarse en el poder. "Él percibe la continuación del conflicto con Rusia como la última oportunidad de seguir en el poder", ha manifestado en rueda de prensa la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, según recoge la agencia de noticias TASS. De hecho, Zajarova ha deslizado que el Gobierno de Zelenski está "en quiebra" y que cada vez le resultará más complicado conseguir el apoyo de las principales potencias europeas, que se ven perjudicadas económicamente por las sanciones impuestas a Rusia. Respecto al contexto en el frente de batalla, la portavoz de la diplomacia rusa ha aseverado que las tropas "neonazis ucranianas" atraviesan por una situación "decepcionante" tras no haber logrado éxitos con su tan anunciada contraofensiva. De acuerdo con Zajarova, Kiev ha lanzado innumerables ofensivas infructuosas desde comienzos de junio, cuando el presidente Putin adelantó el inicio de la contraofensiva enemiga y más tarde las autoridades ucranianas lo confirmaron. Tras no lograr sus objetivos, las principales figuras ucranianas, incluido Zelenski, han tratado de justificarse acusando a sus aliados y los países de la OTAN de no haber enviado los suministros armamentísticos suficientes, según relata Zajarova. Estas declaraciones de la portavoz diplomática rusa se producen apenas un día después de que el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, hiciera balance de las bajas ucranianas, situando en 159.000 los muertos y heridos tan solo durante la contraofensiva.