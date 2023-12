(Previa) El Barça Femení recibe al Rosengard con el pase a cuartos a tocar

El FC Barcelona Femení recibe este jueves al colista Rosengard (21.00) en el Estadi Johan Cruyff, en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones Femenina, con la posibilidad de lograr el pase a los cuartos de final a las primeras de cambio, si bien las blaugranas no dependen de sí mismas. Las vigentes campeonas de la 'UEFA Women's Champions League' reciben a un Rosengard que es colista y prácticamente está eliminado, y al que vienen de ganar en la anterior jornada por 0-6 en Malmö (Suecia), con la intención de ganar y esperar que el Eintracht, que recibe en casa al Benfica, sume menos puntos en esta jornada. Están claras las cuentas; si el Barça gana y el Eintracht empata, las de Jonatan Giráldez estarán clasificadas para los cuartos de final, de igual modo que si empatan y las alemanas pierden. Pero, si ambos equipos ganan, las matemáticas harían que el Barça tuviera que esperar, aunque ganara, a la quinta jornada para buscar ese billete a las eliminatorias. Más allá de mirar a Frankfurt, el Barça Femení debe hacer su trabajo y ganar. En su hasta el momento perfecta defensa del título, con tres victorias en sendos partidos y con un balance de 14 goles a favor por sólo 1 en contra, las blaugranas están haciendo bueno su favoritismo y podrían ser, como el Lyon, el primer equipo en lograr la clasificación. Enfrente tendrán a un Rosengard que es el único equipo que busca todavía sumar sus primeros puntos en esta campaña en la fase de grupos. Con un sólo gol a favor, las suecas tienen muy complicado sacar algo positivo del Johan Cruyff, aunque suele decirse que la esperanza es lo último que se pierde e intentarán dar la sorpresa y mantener opciones de clasificación. La última jornada dejó un 0-6 del Barça Femení en el campo del Rosengard, el pasado 13 de diciembre, con un primer gol en propia puerta de Jessica Wik y 5 goles de cinco jugadoras distintas para culminar la goleada, incluido el primer gol con el primer equipo de la canterana Martina, que entró de refresco. Para este choque, el técnico blaugrana, Jonatan Giráldez, no contará todavía con Alexia Putellas, que sigue con su proceso de recuperación y podría volver al equipo "después de Navidad", siendo cautelosos. "Queremos hacer un buen partido y dar una alegría a la afición, queremos seguir con las buenas sensaciones y acabar el año de la mejor manera posible", comentó el técnico gallego. Un Giráldez que este lunes anunció que dejará el equipo a final de temporada para emprender un nuevo reto profesional. Una bomba que soltó ahora para no interferir con los objetivos deportivos, y es que Giráldez buscará esta 'Champions' y otra Liga para poner el '10' a su breve etapa en el Johan.