Mazzarri carga con la culpa: "Pido disculpas, hay que cambiar de registro"

Roma, 20 dic (EFE).- El italiano Walter Mazzarri, entrenador del Nápoles, cargó con la culpa de la dolorosa eliminación en Copa Italia de su equipo ante el Frosinone (0-4) y aseguró que tienen que "cambiar el registro".

"No me gustó cómo terminamos el partido. Es una pena que acabara así; se puede perder, pero no por 0-4, sin ni siquiera presentar batalla. Espero que nos sirva de lección para el futuro. A partir de ahora tenemos que mirarnos a nosotros mismos y cambiar de registro", dijo el técnico.

Mazzarri, que dio descanso a varios titulares este miércoles, fue autocrítico y duro con el equipo tras la derrota copera.

"Algunos jugadores titulares están probablemente menos acostumbrados a salir con el partido ya empezado. Por absurdo que suene, lo hicimos mejor cuando estaban los que normalmente juegan menos. Pido disculpas a los aficionados, lo siento por ellos porque no se lo merecen porque nos han ayudado y animado hasta el final", añadió.

Son 7 partidos los de Mazzarri al frente del Nápoles. Si bien el calendario era complicado, con Real Madrid, Inter y 'Juve' de manera consecutiva, lo cierto es que su saldo es de 4 derrotas y solo tres victorias.

Las dudas empiezan a rondar de nuevo sobre el dueño del banquillo napolitano. El Nápoles ha mejorado respecto al francés Rudi García, pero la humillante derrota en Copa ante el Frosinone, recién ascendido, por cuatro goles a cero, que dejó a los partenopeos fuera en octavos de final, ha sido un golpe duro tras las dos victorias balsámicas consecutivas que había firmado Mazzarri.

La pasada campaña el Nápoles se quedó fuera también en octavos y también ante un recién ascendido, pero la situación en el campeonato no era remotamente similar. Por aquel entonces el Nápoles era dueño y señor del 'Scudetto', pero ahora navega a 14 puntos dle liderato y peleando por mantenerse en puestos europeos.

En octavos de final de la Liga de Campeones, el Nápoles se medirá al Barcelona. EFE

