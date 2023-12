La líder conservadora en los Comunes dice que miles de mensajes enviados por Johnson desaparecieron de su móvil

La líder del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, ha afirmado este miércoles en el marco de la investigación sobre la gestión política de la pandemia de coronavirus en el país que miles de mensajes enviados por el entonces primer ministro, Boris Johnson, desaparecieron de su teléfono móvil inexplicablemente. Mordaunt, que señalado en una declaración escrita que el entonces portavoz de Johnson ignoró en al menos 14 ocasiones sus peticiones para mantener un encuentro y abordar el asunto. Así, ha puntualizado que unos 5.000 mensajes enviados a través de la aplicación de mensajería WhatsApp desaparecieron, si bien varios altos cargos del Gobierno le aseguraron que costaría unas 40.000 libras (46.260 euros) examinar en profundidad el dispositivo para discernir las causas. Johnson, por su parte, ha hablado de la imposibilidad de recuperar unos 5.000 mensajes de su antiguo teléfono --utilizado durante el periodo que va desde enero a junio de 2020--, si bien Mordaunt ha puntualizado que había comunicaciones que se remontaban a febrero de 2020 en las que ambos abordaban la situación sanitaria en las residencias de ancianos. Sin embargo, ha alertado de que al tratar de dar con estos mensajes se ha percatado no solo de que no aparecen sino que no había mensaje alguno de Johnson entre marzo de 2018 y marzo de 2020, según informaciones recogidas por el diario británico 'The Guardian'. En mayo de 2021, Johnson cambió de teléfono supuestamente debido a que se había filtrado su número de teléfono. Según Mordaunt, no está claro si la desaparición de los mensajes se debe a este motivo, pero ha afirmado que su equipo siguió presionando al Gobierno para obtener una respuesta sobre la situación en aquel momento. "He ofrecido someter mi teléfono a un examen forense para ver si esto ayudaría pero me han dicho que, al ser un dispositivo personal, me cobrarían por ello", ha lamentado antes de aseverar que el Centro Nacional de Ciberseguridad constató entonces que ningún dispositivo oficial había sido entregado con el fin de que se eliminaran mensajes. A principios de diciembre, Johnson se mostró "profundamente arrepentido" por "el dolor, la pérdida y el sufrimiento" que la pandemia de COVID-19 supuso para las víctimas del virus y sus familias, en una esperada comparecencia ante la comisión que investiga la gestión política de esta emergencia, por la que el antiguo 'premier' ha asumido plena responsabilidad. La comisión se plantea como una herramienta para mejorar la respuesta en futuras situaciones --no está llamada a señalar culpables ni depurar responsabilidades--, pero en todas las intervenciones sobrevuela la propia gestión de Johnson, que en los primeros compases de la pandemia infravaloró la importancia del virus y llegó a estar ingresado en cuidados intensivos tras contagiarse.