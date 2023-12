La infanta Elena cumple 60 años

Día marcado en rojo en el calendario para la infanta Elena, que este 20 de diciembre cumple 60 años. Una cifra redonda que la hermana del Rey Felipe VI celebrará rodeada de gran parte de su familia en el palacio de La Zarzuela, donde este miércoles tendrá lugar un almuerzo muy especial en el que la hija de los Reyes Eméritos soplará las velas acompañada por las personas más importantes de su vida. Un cumpleaños que habría organizado al detalle y con la ayuda de la Reina Sofía, y al que no faltará don Juan Carlos, que muy unido a su primogénita -probablemente sea la persona más cercana a él en estos momentos- volará expresamente hoy desde Abu Dabi para estar al lado de su adorada hija. También desde Emiratos Árabes llegará directo para la fiesta Froilán, que muy unido a su madre no se perdería esta fecha por nada del mundo, y aprovechará el viaje para alargar su estancia en España varios días y pasar las Navidades en familia. Presencias más que confirmadas, la de su hija Victoria Federica y la de la infanta Cristina, que además de su hermana es su mejor amiga y ya se encontraría en Zarzuela para la celebración. En el aire, puesto que el hermetismo que rodea al cumpleaños es total, si estarán presentes los 4 hijos de la ex duquesa de Palma e Iñaki Urdangarín, aunque todo apunta a que tanto Miguel e Irene -que se están sacando el carnet de conducir en Madrid- como Pablo, que reside en Barcelona, arroparán a su tía en su gran día. Quien no asistirá seguro es la Princesa Leonor, que continúa con su formación castrense y se encuentra en la estación de esquí de Astún, próxima a Candanchú, realizando diferentes maniobras militares y entrenamiento en montaña junto a sus compañeros cadetes de la Academia Militar de Zaragoza. La infanta Sofía, que está cursando el Bachillerato Internacional en Gales, llegó a Madrid para disfrutar de sus vacaciones navideñas hace casi dos semanas, por lo que podría acudir al cumpleaños acompañada por don Felipe y doña Letizia, cuya agenda institucional está despejada de compromisos este miércoles. Separada de Jaime de Marichalar desde noviembre de 2007 -su 'cese temporal de la convivencia' se convirtió en una separación oficial en enero de 2010- doña Elena disfruta de su soltería y de sus amistades y, a sus 60 años recién cumplidos, reparte su tiempo entre su empleo en la Fundación Mapfre, su familia (especialmente el Rey Juan Carlos, con el que se reencuentra siempre que su agenda se lo permite), y sus aficiones, entre las que se encuentran la hípica, la vela o el esquí. Hace apenas unas horas la hermana de Felipe VI se dejaba ver por última vez llegando a su puesto de trabajo y, tan discreta como de costumbre, evitaba revelar ningún detalle de su fiesta de cumpleaños, de la que a buen seguro a lo largo de la jornada de hoy conoceremos más detalles.